Nuoto – La Vittorino da Feltre brilla ai regionali con gli ori di Cornelli e Pilla

Bilancio positivo per la Vittorino da Feltre nella prima parte dei Campionati regionali lombardi di nuoto, svoltisi lo scorso fine settimana a Monza (gare maschili) e a Milano (femminili). Il medagliere biancorosso riporta infatti quattro ori, un argento e due bronzi.

La copertina per Cornelli e Pilla

La copertina spetta a Giovanni Cornelli (Juniores) e a Matteo Pilla (Ragazzi) entrambi vincitori di due titoli regionali: Cornelli si è infilato l’oro al collo nei 100 dorso 2009, vincendo con il tempo di 56”,37, e nei 200 dorso fermando per la prima volta il cronometro sotto il muro dei due minuti (1’59”,76). Pilla, invece, si è imposto nei 50 farfalla 2012 con il record personale di 26”,66 e nei 50 stile libero con il tempo di 24”,85, suo nuovo personale che gli ha garantito la qualificazione ai Campionati italiani (Criteria nazionali); per Pilla anche il bronzo nei 100 dorso con un crono di 1’01”,68, suo nuovo personale che gli è valso la qualificazione per i Criteria nazionali.

Il medagliere

A completare il medagliere biancorosso nelle gare maschili ha contribuito Alessandro Barbazza (Ragazzi), salito sul terzo gradino del podio nei 100 dorso con il personale di 57”,37, dopo essersi classificato quarto nei 200 dorso 2010 (2’06”,06 e qualificazione per i Citeria nazionali). Tra gli ottimi risultati delle gare maschili da segnalare anche il nono posto di Federico Pozzi nei 100 rana 2008 con il tempo di 1’05”,16, suo nuovo personale, il sedicesimo di Riccardo Bertolini nei 200 dorso 2009, con il personale di 2’13”,16, e il diciottesimo nei 100 dorso (1’02”,38), il ventiduesimo della 4×100 stile libero Juniores con Cornelli, Barbazza, Raffaele Noè e Zaccaria Petrone, e il ventottesimo della 4×100 stile libero Ragazzi con Pilla, Mohamoud Mohamed, Leonardo Rossi e Andreas Carini.

Gare femminili

Nelle gare femminili, medaglia di bronzo per Amelia Lombardi (Ragazze 20013), che nei 100 rana, partendo dal tredicesimo posto, è riuscita ad arrivare terza con l’ottimo crono di 1’16”,13, suo nuovo personale che le ha garantito il pass per i Criteria nazionali. Molto bene, sempre nei 100 rana, anche Lucrezia Volpini, 14ª con il tempo di 1’19”,74, suo nuovo personale, Aurora Toschi, 23ª in 1’22”,74 e Diletta Franchi (2010), 17ª con il personale di 1’17”,35. Nei 50 delfino Cadette, 20° posto per Letizia Brambilla (2008) con 29.52, mentre tra le Juniores 22° posto per Diletta Franchi (30.39) e 19° per Ilaria Boiardi (30.94).

Nei 100 dorso Ragazze 22° posto per Ginevra Galeazzi (2012) in 1’11”,27 e per Marta Zangrandi (2013) in 1’14”,58; nei 50 stile libero Juniores, 22° posto per Ilaria Boiardi (28.83) e 23° per Marta Zangrandi (30.34). Diciassettesimo posto per la staffetta 4×100 stile libero Cadette con Ilaria Boiardi, Giulia Ghidoni, Diletta Franchi e Letizia Brambilla; 24° posto per la staffetta Ragazze con Ginevra Galeazzi, Marta Zangrandi, Amelia Lombardi e Lucrezia Volpini e 30ª la staffetta Juniores formata da Lidia Prazzoli, Anita Rampini, Livia Cassinari e Gaia Sebastiani.

