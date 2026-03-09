Tennistavolo – Cortemaggiore: super vittoria in B2 su Ripalta, ko in B1 contro Aon Milano

C’era curiosità dopo la vittoria salvezza ottenuta contro Enjoi Collegno, ma contro Aon Milano la Teco Cattina si è presentata spuntata. Solo Conciauro è riuscito a essere davvero competitivo, mentre gli ospiti hanno dimostrato maggiore solidità. In attesa della volata finale arrivano anche i primi verdetti matematici della stagione.

Risultati

Sazonov – Deleraico 1-3 (13-15, 6-11, 11-8, 2-11)

Conciauro – Quatraro 3-1 (13-11, 11-8, 5-11, 11-6)

Calarco – Solanke 0-3 (5-11, 6-11, 5-11)

Conciauro – Deleraico 3-0 (11-5, 14-12, 14-12)

Sazonov – Solanke 0-3 (7-11, 7-11, 3-11)

Calarco – Quatraro 1-3 (11-4, 7-11, 12-14, 8-11)

Conciauro – Solanke 0-3 (0-11, 3-11, 6-11)

Classifica

Verzuolo Tonoli (CN) – 28 punti promosso in Serie A Vigevano – 18 Cus Torino – 18 Milano Aon – 12 Vill Aromano – 10 Teco Cortemaggiore – 6 Enjoi Collegno – 6 Mondovì – 2 retrocesso in B2

Serie B2 maschile nazionale

Teco Mete Cortemaggiore – Ripalta Cremasca 5-4

Incontro da cardiopalma. Dernini, come previsto, era indisponibile ma ha guidato i suoi dalla panchina. In campo il 17enne Elaazri Mohamed, ennesimo prodotto del settore giovanile magiostrino. Ottima prova anche per Lorenzo Armani (20 anni). Si arriva sul 4-4 e tutto si decide nell’ultimo match: il baby Elaazri vince al quinto set regalando il successo alla Teco.

Risultati

Armani – Galmuzzi 3-1 (11-7, 11-4, 11-6)

Elaazri M. – Manukyan 0-3 (3-11, 7-11, 5-11)

Milza – Valcarenghi 3-0 (11-5, 11-7, 12-10)

Armani – Manukyan 0-3 (14-16, 7-11, 3-11)

Galmuzzi – Milza 3-0 (11-9, 11-8, 11-4)

Elaazri M. – Valcarenghi 1-3 (5-11, 3-11, 12-10, 6-11)

Milza – Manukyan 2-3 (11-9, 9-11, 8-11, 14-12, 4-11)

Armani – Valcarenghi 3-1 (11-6, 4-11, 12-10, 11-3)

Elaazri M. – Galmuzzi 3-2 (11-9, 1-11, 2-11, 12-10, 11-7)

Classifica

Poviglio – 24 punti A&G Marco Polo Brescia – 22 Altavista Brescia – 16 Teco Cortemaggiore – 12 Open House Brescia – 8 Ripalta Cremasca – 8 Battistini Parma – 6 Cus Bergamo – 2 retrocesso in C1

Serie C1 nazionale

Teco Cattina – Alfa Food Bagnolese (MN) 5-4

Ribaltato il pronostico contro la terza forza del campionato. Partita spettacolare con Francesco Colombi protagonista assoluto con tre punti. Il sigillo finale arriva grazie ad Armani Francesco, valorizzando anche il giovane Elaazri Y.

Serie D1 regionale

Teco Costantini – Vittorino da Feltre 2-5

Serie D2 regionale

Teco Devoti – ESI Piacenza 3-4

Serie D3

Teco – Pistem Piacenza 2-5

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy