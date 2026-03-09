Tennistavolo – Cortemaggiore: super vittoria in B2 su Ripalta, ko in B1 contro Aon Milano

C’era curiosità dopo la vittoria salvezza ottenuta contro Enjoi Collegno, ma contro Aon Milano la Teco Cattina si è presentata spuntata. Solo Conciauro è riuscito a essere davvero competitivo, mentre gli ospiti hanno dimostrato maggiore solidità. In attesa della volata finale arrivano anche i primi verdetti matematici della stagione.
Risultati
- Sazonov – Deleraico 1-3 (13-15, 6-11, 11-8, 2-11)
- Conciauro – Quatraro 3-1 (13-11, 11-8, 5-11, 11-6)
- Calarco – Solanke 0-3 (5-11, 6-11, 5-11)
- Conciauro – Deleraico 3-0 (11-5, 14-12, 14-12)
- Sazonov – Solanke 0-3 (7-11, 7-11, 3-11)
- Calarco – Quatraro 1-3 (11-4, 7-11, 12-14, 8-11)
- Conciauro – Solanke 0-3 (0-11, 3-11, 6-11)
Classifica
- Verzuolo Tonoli (CN) – 28 punti promosso in Serie A
- Vigevano – 18
- Cus Torino – 18
- Milano Aon – 12
- Vill Aromano – 10
- Teco Cortemaggiore – 6
- Enjoi Collegno – 6
- Mondovì – 2 retrocesso in B2
Serie B2 maschile nazionale
Teco Mete Cortemaggiore – Ripalta Cremasca 5-4
Incontro da cardiopalma. Dernini, come previsto, era indisponibile ma ha guidato i suoi dalla panchina. In campo il 17enne Elaazri Mohamed, ennesimo prodotto del settore giovanile magiostrino. Ottima prova anche per Lorenzo Armani (20 anni). Si arriva sul 4-4 e tutto si decide nell’ultimo match: il baby Elaazri vince al quinto set regalando il successo alla Teco.
Risultati
- Armani – Galmuzzi 3-1 (11-7, 11-4, 11-6)
- Elaazri M. – Manukyan 0-3 (3-11, 7-11, 5-11)
- Milza – Valcarenghi 3-0 (11-5, 11-7, 12-10)
- Armani – Manukyan 0-3 (14-16, 7-11, 3-11)
- Galmuzzi – Milza 3-0 (11-9, 11-8, 11-4)
- Elaazri M. – Valcarenghi 1-3 (5-11, 3-11, 12-10, 6-11)
- Milza – Manukyan 2-3 (11-9, 9-11, 8-11, 14-12, 4-11)
- Armani – Valcarenghi 3-1 (11-6, 4-11, 12-10, 11-3)
- Elaazri M. – Galmuzzi 3-2 (11-9, 1-11, 2-11, 12-10, 11-7)
Classifica
- Poviglio – 24 punti
- A&G Marco Polo Brescia – 22
- Altavista Brescia – 16
- Teco Cortemaggiore – 12
- Open House Brescia – 8
- Ripalta Cremasca – 8
- Battistini Parma – 6
- Cus Bergamo – 2 retrocesso in C1
Serie C1 nazionale
Teco Cattina – Alfa Food Bagnolese (MN) 5-4
Ribaltato il pronostico contro la terza forza del campionato. Partita spettacolare con Francesco Colombi protagonista assoluto con tre punti. Il sigillo finale arriva grazie ad Armani Francesco, valorizzando anche il giovane Elaazri Y.
Serie D1 regionale
Teco Costantini – Vittorino da Feltre 2-5
Serie D2 regionale
Teco Devoti – ESI Piacenza 3-4
Serie D3
Teco – Pistem Piacenza 2-5