Personale del trasporto pubblico, un’aggressione ogni tre giorni in Emilia-Romagna: in un anno quattro casi a Piacenza

“Più di un’aggressione ogni tre giorni a personale delle aziende di trasporto pubblico tra gennaio 2024 e settembre 2025 in Emilia-Romagna. In tutto quel periodo le violenze commesse contro i dipendenti in servizio sui mezzi di trasporto pubblici sono state 226 e 2143 sono stati i giorni di assenza dal lavoro per le loro conseguenze.” Lo ha dichiarato il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, che già nelle scorse settimane aveva recuperato con un atto ispettivo i dati su aggressioni e assenze per infortuni di operatori di trasporti pubblici in Emilia-Romagna nel 2024 e nei primi 9 mesi del 2025.

LA SITUAZIONE A PIACENZA

A Piacenza, tra il 2024 e il 2025 le aggressioni al personale ferroviario sono state quattro, che hanno portato a un totale di 68 giorni di assenza da parte degli operatori coinvolti.

“Piacenza totalizza 68 giornate di assenza (3,17% del totale). Il dato, seppur contenuto, indica una continuità di episodi nei due anni considerati, con una ricaduta non marginale in termini di giorni persi”. Commenta Vignali.

LA SITUAZIONE IN REGIONE

“Tra il 2024 e il 2025 è addirittura aumentata la gravità dei casi perché, nonostante un leggero calo in proporzione (148 in tutto il 2024 e 78 nei primi nove mesi del 2025) i giorni di assenza dal lavoro per i conseguenti infortuni nei due periodi sono in linea: 1202 giorni nel 2024 e 941 da gennaio a settembre 2025. Molto allarmante è il dato complessivo di tutte le giornate di assenza causate da questi violenti episodi: calcolate nel loro insieme corrispondono a quasi 6 anni di malattia. Spiccano, per quanto riguarda i trasporti su gomma, le aggressioni sugli autobus a Bologna e in Romagna, in particolare a Rimini e Forlì. Seguono Modena e Reggio Emilia con meno aggressioni ma un numero considerevole di giorni di assenza a riprova di una spiccata gravità.

