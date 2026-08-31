Piacenza avanti in Coppa Italia: due rigori di Mustacchio ribaltano la Correggese

Il Piacenza supera il primo turno di Coppa Italia di Serie D grazie a due rigori trasformati da Mustacchio e inaugura con una vittoria la stagione ufficiale 2026/2027. Al Garilli finisce 2-1 contro la Correggese, al termine di una gara combattuta e decisa nella ripresa.

Per la prima uscita ufficiale della stagione, mister Franzini schiera Abbondanza e Mazzantini sulle fasce e si affida all’esperienza di Rrapaj in mezzo al campo. In avanti, insieme a Mustacchio, ci sono Sereni e Raffini.

La Correggese parte meglio e al 21’ trova il vantaggio: Siligardi riceve da Martina, che lo serve con un elegante colpo di tacco, e lascia partire un missile di sinistro dalla distanza che non lascia scampo a Bruno.

Il Piacenza reagisce e al 34’ va vicinissimo al pareggio con Mustacchio, autore di una magia che si stampa clamorosamente sul palo. Sessanta secondi più tardi è Martina ad avere l’occasione per raddoppiare, ma da ottima posizione non trova la rete.

Nel recupero del primo tempo arriva il pareggio biancorosso: Mustacchio si procura un calcio di rigore e si presenta sul dischetto, trasformando con freddezza per l’1-1.

A inizio ripresa la Correggese sfiora nuovamente il vantaggio, ma Bruno si supera su Martina e salva il risultato. Poco dopo, Raffini non riesce a trovare la porta di testa.

Al 64’ il Piacenza completa la rimonta. I biancorossi conquistano un secondo calcio di rigore e ancora una volta è Mustacchio a incaricarsi della battuta: conclusione potente e precisa e pallone in rete per il 2-1.

Nel finale il Piacenza gestisce il vantaggio senza correre particolari rischi e porta a casa la vittoria, conquistando così il passaggio al secondo turno di Coppa Italia di Serie D.

PIACENZA – CORREGGESE 2-1 (1-1)

Piacena: Bruno; Abbondanza (41’ st Manzi), Milani, Ferri, Mazzantini; Panaioli, Poledri, Rrapaj (15’ st Barba); Mustacchio, Raffini (15’ st Capelli), Sereni. (30’ st Tremolada) A disposizione: Rossi, Silva, Putzolu, Trombetta, Lucino. All.: Franzini.

Correggese: Corbatto, Giaquinto (1’ st Motti), Cocconi (30’ st Ghizzardi), Taparelli, Calanca, Farraresi, Lancia (1’ st De Tursi), Zaccariello, Martina (22’ st Messori), Siligardi (30’ st Citarella), Barbatosta. A disposizione: Mezzadri, Toccaceli, Pederzini, Ravaioli. All.: Rizzelli.

Marcatori: 21′ Siligardi, 45′ rig. Mustacchio, 64′ rig. Mustacchio