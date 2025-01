Piacenza – Fiorenzuola: il derby LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Piacenza e Fiorenzuola tornano in campo per il derby di ritorno oggi Domenica 19 Gennaio: sembra passata un’eternità dall’1-0 di inizio campionato firmato Santarpia, che ha regalato 3 punti importanti ai biancorossi. In questo momento le squadre militano entrambe nei bassifondi della classifica: i biancorossi che cercano di allontanare il più possibile la zona playout, dopo la brutta sconfitta di Corticella, e i rossoneri che vogliono uscire da un periodo colmo di sconfitte che continua da ben 9 giornate. Chi avrà la meglio questa volta? Scoprilo dalle 14:00 con il pre partita curato da Andrea Crosali, Andrea Amorini, Nicola Giancaterino e Riccardo Celli: calcio d’inizio alle 14:30!

Le probabili formazioni

Piacenza (3-5-2): Franzini, Somma, Zucchini, Mannucci, Napoletano, Santarpia, Palma, Iob, Ruiz, D’Agostino, Recino. All. Rossini

Fiorenzuola (4-3-3): Ansaldi, Parisi, Ronchi, De Ponti, Niccolai, Tringali, Lauciello, Postiglioni, Gavioli, Cocuzza, Carrozza. All Ciceri.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli