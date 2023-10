Punti di vista: “Ricaduta preoccupante”. L’analisi di Amorini dopo Club Milano-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Le ricadute sono molto più preoccupanti delle cadute. E la sconfitta contro il Club Milano, la quarta squadra di Milano, rappresenta proprio una di queste. Il Piacenza fa un preoccupante passo indietro dal punto di vista delle qualità che non possono mai mancare in questa categoria, ossia ritmo ed intensità. E la conseguenza è una squadra che non dà mai la sensazione di solidità, che crea anche tanto ma sempre per giocate individuali e non per altro.

Si chiude con tanto nervosismo in campo e qualche brutto ululato da parte dei nostri tifosi verso un loro giocatore di colore. Insomma, una brutta sconfitta su tutti i fronti. All’inizio parlavamo di una squadra con poco ritmo ed intensità e lo abbiamo ripetuto più volte in questa stagione. A questo punto mi viene fortemente il dubbio che questa squadra non le abbia proprio nel DNA. E sarebbe realmente un grande problema.

I punti di vista di Amorini sul Piacenza calcio in formato video