Piacenza Summer Cult 2024: PFM Canta De Andrè e Umberto Galimberti, due grandi serate il 28 e 29 giugno

PFM Canta De Andrè Anniversary e Umberto Galimberti, due grandi serate al Piacenza Summer Cult 2024 il 28 e 29 giugno.

Piacenza Summer Cult 2024: PFM e Umberto Galimberti

La nota rassegna estiva prosegue venerdì 28 giugno a Palazzo Farnese alle ore 21.15. Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la prog band più famosa al mondo torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André Anniversary”. Si tratta di un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento.

Sul palco di Palazzo Farnese una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Piacenza Summer Cult: Umberto Galimberti il 29 giugno

A Palazzo Farnese sabato alle ore 21.15 si tiene lo spettacolo: UMBERTO GALIMBERTI in “L’IO E IL NOI”.

Molte persone concepiscono l’amore in maniera possessiva. Mia moglie, mio marito, togliete questi possessivi: non c’è niente di vostro, l’altro è altro. La condizione elementare e fondamentale per continuare a vivere si chiama amore. L’aveva detto bene Freud: la vita funziona se qualcuno ci ama. L’amore è la categoria della vita ma comporta una condizione di gratuità: oggi mancano le condizioni dell’amore perché – in prevalenza dell’interesse come valore – la gratuità viene derisa e vista con sufficienza, come qualcosa di patetico. Bisogna che la gente capisca che l’amore è un’opera d’arte, è scoprire il segreto dell’altro, essendone curioso, nella sua continua cangianza.

Informazioni e prevendita spettacoli

Spettacolo In collaborazione con Com.unica Srl, Bewonder, AD Management, Fedro.

Ingresso a pagamento Biglietti disponibili su Ticketone.it e presso Spazio Mostre Palazzo Farnese (mercoledì 9,30 – 12,30. Per informazioni piacenzasummercult@gmail.com – tel. 351.3582181

Clicca qui per consultare gli eventi dell’estate in scena nel cortile che si trova all’interno delle antiche mura della vignolesca mole di Palazzo Farnese e presso la storica ex Caserma Cantore.