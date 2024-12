Piacenza – Zenith Prato LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Gli uomini di Rossini sono pronti a scendere in campo al “Garilli” contro lo Zenith Prato. Dopo la sconfitta ad Altopascio, i biancorossi vogliono i 3 punti nel proprio stadio, per cercare di tenere più lontana possibile la zona playout e per non subire la terza sconfitta consecutiva, vista anche l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia Serie D nella partita di mercoledì contro la Lavagnese.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Greco; Zucchini, Silva, Somma; Napoletano, Bachini, Corradi, Santarpia, Ruiz; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli