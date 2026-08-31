A San Gabriele di Piozzano il 6 settembre torna la Longevity Run, sport, prevenzione e salute nel cuore della Val Luretta

Domenica 6 settembre la tappa piacentina della manifestazione del Policlinico Gemelli. Longevity Check-up gratuiti e camminata di 5 chilometri aperta a tutti.

Una giornata per correre, camminare, stare insieme, ma soprattutto per prendersi cura della propria salute. È questo lo spirito con cui San Gabriele di Piozzano si prepara ad accogliere, domenica 6 settembre, la Longevity Run 2026, l’evento dedicato alla prevenzione e alla promozione di uno stile di vita sano promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La manifestazione torna così sulle colline piacentine, dopo le esperienze delle precedenti edizioni, confermando San Gabriele come una delle tappe del tour nazionale della Longevity Run.

La partenza della Camminata di 5 chilometri è fissata alle 11.15. Un percorso pensato per essere alla portata di tutti e che non vuole essere una gara, ma un’occasione per muoversi insieme, coinvolgendo non soltanto gli iscritti, ma anche familiari e amici. L’invito degli organizzatori è infatti quello di partecipare anche semplicemente camminando, trasformando l’attività fisica in un momento di socialità e benessere.

La prevenzione scende in campo

Il Villaggio della Prevenzione è uno degli elementi distintivi della Longevity Run. Qui i cittadini potranno effettuare gratuitamente il Longevity Check-up, affidandosi agli specialisti del Policlinico Gemelli.

L’obiettivo è quello di fotografare alcuni dei principali fattori che incidono sulla salute cardiovascolare e, più in generale, sulla qualità dell’invecchiamento. Tra i controlli previsti dal progetto figurano la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo, la rilevazione di peso e altezza con il calcolo dell’indice di massa corporea e la valutazione dello stile di vita. Vengono inoltre presi in considerazione aspetti come alimentazione, attività fisica, fumo e qualità del sonno.

Non si tratta quindi soltanto di sottoporsi a qualche controllo, ma di ricevere indicazioni utili per capire quali abitudini quotidiane possono essere migliorate. Il messaggio della Longevity Run è infatti molto chiaro: la longevità in buona salute si costruisce giorno dopo giorno, attraverso movimento, corretta alimentazione e prevenzione.

Una festa per tutta la comunità. La Longevity Run non sarà però soltanto una giornata dedicata ai controlli sanitari. L’obiettivo è creare attorno alla manifestazione un vero momento di festa, capace di coinvolgere il territorio e di portare a San Gabriele persone provenienti da Piozzano, dalla Val Luretta e dall’intera provincia. A fare da filo conduttore alla giornata ci sarà anche Radio Sound, che accompagnerà l’evento con la propria animazione e con collegamenti live da San Gabriele, portando sulle frequenze dell’emittente piacentina le voci dei partecipanti, degli organizzatori e dei protagonisti della manifestazione.

Il programma di domenica 6 settembre

8.30 – Caffè Musetti

9.15 – Pilates Matwork

10.00 – Pilates Spine Corrector

10.00 – Inizio Longevity Check-Up, con prenotazione online

10.40 – Thai Chi

11.15 – Longevity Run, 5 km di corsa per tutti

12.30 – Yoga

13.00 – Pranzo

14.30 – Musica e balli di gruppo

La giornata si svolgerà all’interno del Villaggio della Prevenzione, con il Longevity Check-Up e le attività sportive. La locandina ufficiale indica inoltre la collaborazione con Radio Sound, quindi possiamo tranquillamente inserirla nell’articolo come presenza e animazione della giornata.

È interessante anche il fatto che il programma sia molto più articolato di quanto emergeva dalle prime informazioni: si parte già alle 8.30 e si arriva fino al pomeriggio, con un’alternanza di prevenzione, attività fisica, convivialità e musica.

Per gli screening, il programma ufficiale conferma il Longevity Check-Up; nelle tappe della manifestazione gli specialisti Gemelli valutano parametri come pressione, glicemia, colesterolo, peso, altezza/BMI e diversi aspetti dello stile di vita.

La filosofia della Longevity Run parte da un concetto semplice: non esiste un’età giusta per cominciare a prendersi cura della propria salute. L’attività fisica, anche moderata e praticata con regolarità, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per mantenere autonomia e benessere nel corso degli anni.

Per questo la camminata di San Gabriele è aperta a tutti: agli sportivi, a chi corre abitualmente, ma anche a chi preferisce camminare, alle famiglie e a chi vuole semplicemente trascorrere una domenica diversa immerso nel paesaggio delle colline piacentine.

E proprio questo connubio tra natura, movimento e prevenzione rappresenta uno degli aspetti più caratteristici della tappa di Piozzano.

Domenica 6 settembre, dunque, San Gabriele si prepara a diventare per un giorno un piccolo laboratorio della salute: medici e specialisti per la prevenzione, sportivi e semplici camminatori sul percorso, famiglie e visitatori nel villaggioletta.

Perché, alla fine, il messaggio della Longevity Run è: per arrivare più lontano bisogna cominciare a muoversi. Un passo alla volta.