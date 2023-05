Entra nel vivo la Placentia Half Marathon, un sabato ricco di eventi in vista della 21 chilometri

Entra nel vivo la Placentia Half Marathon. Già nella giornata di oggi saranno tante le iniziative collaterali in programma prima dello start in programma domani mattina all’ombra di Palazzo Farnese.

Dalla questa mattina sabato 6 maggio, presso Piazza Cavalli, è stata allestita tutta l’area riservata all’accoglienza e all’arrivo della gara. Uno speciale truck con funzione di Palco accoglierà tutti i momenti di comunicazione. Radio Sound trasmetterà l’evento in diretta a partire dalle 8,45 con collegamenti già a partire da questo pomeriggio.

26^ PLACENTIA HALF MARATHON

Domenica 7 maggio dalle 08:30 in diretta su RADIO SOUND (Fm 95 e 94,6)

Dal 2 al 6 maggio alle 13:30 “Aspettando la Maratona”, notizie, curiosità e anticipazioni.

Al Villaggio Daturi inizia dalle 12,00 lo STREET FOOD (novità 2023) e domenica 7 dalle ore 7.00 a cura di Confesercenti Piacenza. Servizio Bar, Gnocco Fritto, Salumi misti, Primi Piatti, Spiedini e carne alla griglia, hamburger, bataro’ dolci e bibite. Saranno inoltre presenti diversi Gazebo e tensostrutture: 2° Reggimento Genio Pontieri, Unicef, Progetto Vita, La casa di Iris, Metronotte, Aisa, Canile municipale, Alice, Punto e a capo, Touring club Italia, Amnesty International e altri.

Appuntamento poi con “Cammina con il cuore”, con ritrovo e partenza dall’Arena Daturi alle ore 14.30, a favore di Hospice. In programma visite alla Cattedrale, Duomo di Piacenza, Santa Maria in Cortina e Palazzo Gotico. In conclusione, presso il salone, esibizione di danza a cura di Progetto Danza Piacenza.

3^ Hakuna Matata Day –sempre al Daturi dalle ore 15.30 alle ore 18.30 si potranno praticare diversi sport: Ginnastica, Tennis, Pallacanestro, Pallavolo, scherma, calcio, tiro con l’arco, arti marziali, pattinaggio e Hockey. In collaborazione con Acrobatic Fitness, Decathlon, Tennis Borgotrebbia, Virtus, Bakery Basket, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Yama Arashi, Circolo Scherma Pettorelli e Lepis, con il patrocinio del Coni.

Alle ore 16.30, con partenza alle 17.00 da Piazza Cavalli: 100×100 PROGETTO VITA: una corsa e camminata in centro storico che coinvolgerà testimonial sponsorizzati da aziende che hanno sostenuto il progetto per la realizzazione di una cartellonistica per l’individuazione dei defibrillatori collocati a Piacenza. (Domenica 7 maggio sul percorso della Placentia Half Marathon si terrà invece staffetta salvati e salvatori).

Alle 18.30, presso l’area Accoglienza di Piazza Cavalli, a conclusione della presentazione dei TOP Runners verrà organizzata la “MEZZ’ORA VERDIANA, INTERMEZZO PER LA MEZZA”, ensemble vocale del Conservatorio Nicolini. Musiche di Giuseppe Verdi, (Maestro Corrado Casati).