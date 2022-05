Placentia Half Marathon, gli eventi collaterali alla gara

25^ PLACENTIA HALF MARATHON

Domenica 8 maggio dalle 08:45 in diretta su RADIO SOUND (Fm 95 e 94,6)

Dal 3 al 7 maggio alle 13:30 “Aspettando la Maratona”, notizie, curiosità e anticipazioni.

In collaborazione con:

In Piazza Cavalli

Sabato ore 17,00 in P.za Cavalli partenza della camminata “Corri con me”, promossa dall’associazione Asd Placentia Half Marathon in collaborazione con il Centro Italiano per la promozione della mediazione – Emilia Romagna e Telefono Rosa – Città delle Donne di Piacenza nell’ambito del progetto “Giochiamo alla Pari”. Un progetto che vuole insegnare la parità di genere già agli adolescenti.

Il percorso si svilupperà per 4 km lungo le strade del centro di Piacenza: Piazza Cavalli, via S. Antonino, Piazza S.Antonino, via Giordani, Pubblico Passeggio direzione Stradone Farnese, giro di boa nel sottomura di via IV Novembre, via Alberici, Pubblico Passeggio, Corso Vittorio Emanuele, Arrivo in Piazza Cavalli. L’iniziativa sarà presentata da Radio Sound.

Al termine verso le 18 Michele Marescalchi speaker ufficiale della PHM presenterà i TOP RUNNER

Villaggio al Parco Daturi

HAKUNA MATATA – Dalle ore 16.00 di sabato 7 maggio all’interno dell’Arena Daturi, una festa di sport riservata a bambini e ragazzi, organizzata da Acrobatic Fitness e Decathlon Piacenza. Insieme allestiranno campi da gioco dando ai giovani atleti la possibilità di divertirsi provando delle vere attività sportive. Sport, giochi vari e merenda.

CAMMINANDO PER UN SORRISO – Partenza dalle ore 16,30 alle 17,00 dall’Arena Daturi – km 3,5 e 8,5 – Ci si potrà iscrivere direttamente presso l’Arena Daturi sabato 7 maggio – Una corsa/camminata aperta a tutti organizzata dalla Compagnia del sorriso della quale fanno parte tutte le associazioni della Fiasp: ognuna di esse durante l’anno organizza la propria manifestazione, ma in una sola occasione, tutte si uniscono per realizzare “Camminando per un Sorriso”. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza perché le spese saranno interamente coperte dagli organizzatori e la PHM fa parte parte della “Compagnia”, e siamo onorati che anche quest’anno sia stata scelta la Placentia Half Marathon per svolgere questo importante evento.re

Cammina con il cuore

CAMMINA CON IL CUORE – DOMENICA 08 MAGGIO ALLE 09.30 – Da anni una coppia di “camminatori” piacentini profondamente innamorati di Piacenza, Lella e Dino, offrono le loro conoscenze ed il loro tempo per accompagnare chiunque lo voglia per gli angoli più belli e nascosti della nostra città. Lo faranno anche in occasione della Placentia Half Marathon, pensando ad eventuali accompagnatori di atleti/e che vogliano trascorre il tempo della gara, visitando il centro di Piacenza. Naturalmente chiunque può partecipare; sarà una bella occasione anche per i piacentini.

E’ previsto un contributo di € 2,50 che sarà totalmente devoluto alla Casa di Iris. Ci si potrà iscrivere all’interno dell’Arena Daturi dalle ore 8,30 di domenica 8 maggio. Il gruppo di camminatori darà inizio al suo giro per Piacenza.

Ritrovo ore 9,15 all’interno dell’Arena Daturi, dove sarà allestito il Centro Maratona

Ore 9,30 Partenza.

Programma di massima

Presentazione della ex chiesa del Carmine prima in esterno e poi in interno con visita di nuovissima installazione multimediale che presenterà la storia passata della chiesa – passaggio ai giardini orti dei Degani con concertino – passaggio verso “là monte’ di rat” con esibizione di balletto della scuola progetto danza – proseguiamo verso la Fondazione dove visiteremo i sotterranei di Santa Margherita e poi nell’Auditorium ci sarà un concerto della scuola Mikrokosmos – arrivo in piazza Cavalli e fine camminata.