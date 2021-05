Placentia Half Marathon, Perotti: “La versione virtuale è stata un successo, va mantenuta“. L’esponente dell’organizzazione della manifestazione ha fatto un’analisi dell’edizione 2021 in diretta a Radio Sound.

“E’ stata una festa inaspettata. Quando abbiamo pensato di organizzare l’evento in questo modo non pensavamo a una partecipazione così ampia. Ci sono state alcune cose estremamente particolari che ci stanno portando a pensare di ripetere questa formula affiancandola alla manifestazione per le vie della città che speriamo di ritrovare nel 2022. Infatti sono state tante le cose belle da segnalare in questa edizione. Ad esempio ci è giunta una foto di un partecipante, pensiamo straniero, che ha corso la Placentia Half Marathon a Varsavia. Oggi invece (lunedì 10 maggio) ci ha scritto una maestra di Rottofreno capace nell’impresa di far partecipare tutte le sue cinque classi. Come? facendo correre un km a testa ai bimbi.

Il grande riscontro per l’edizione virtuale 2021 fa capire quanto sia importante per Piacenza questa manifestazione

“Sì, perché si è creato un insieme di persone, di associazioni e di enti che tutti insieme lavorano per un’iniziativa. E’ una cosa bellissima che non capita da nessuna altra parte”.

