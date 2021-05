Domani (sabato) alle 18 a Monticelli match d’andata della terza e penultima fase del cammino verso l’A3. Rientra lo schiacciatore Alessio Perodi

E’ nuovamente tempo di sfide avvincenti per la Canottieri Ongina, formazione piacentina grande protagonista nei play off di serie B maschile che si stanno avvicinando al momento-clou. Domani (sabato) alle 18 al palazzetto di Monticelli d’Ongina la formazione allenata da Mauro Bartolomeo affronterà la Geetit Bologna nel match d’andata della terza e penultima fase, mentre il ritorno si giocherà sabato 5 giugno alle 20,30 in terra felsinea.

La squadra giallonera – arrivata alla post-season con il secondo posto nel girone E1- è reduce dall’impresa di Forlì,dove domenica scorsa ha rimontato l’1-3 casalingo piegando 3-1 e poi aggiudicandosi il golden set contro la quotata Querzoli. Una rimonta di cuore e di testa che ha permesso a De Biasi e compagni di alimentare il sogno, iniziato con il doppio successo contro Sassuolo.

L’avversario

La Geetit Bologna è arrivata alla terza fase superando prima Parma e poi Mirandola ed è allenata da Andrea Asta, al secondo anno sulla panchina felsinea. A sua disposizione un roster di qualità, dove spiccano individualità note in categoria: la diagonale palleggiatore-opposto è composta dal regista Govoni (anche ex Mirandola) e dal potente opposto Spagnol. Al centro, invece, spicca l’esperienza di Marco Spiga (classe 1987, ex A2 con Zinella e Mantova), mentre in banda un punto di riferimento è Federigo Del Campo, già in A2 e in A3 con Santa Croce e Parella Torino.