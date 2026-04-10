Volley, Serie B – Canottieri Ongina vuole continuare a correre: sfida a Monza

Saranno i giovani talenti del Vero Volley Monza a testare la voglia di continuità della Canottieri Ongina, in campo domani (sabato) alle 18 all'”Elisa Sala” a Monza nella ventiduesima giornata di serie B maschile. La squadra di Gabriele Bruni e Fausto Perodi è apparsa rigenerata nel recente passato, firmando il blitz a Spezzano contro la Beca Tensped per poi piegare in casa Scanzorosciate prima della sosta pasquale. I risultati positivi, combinati con quelli della parte alta della classifica, hanno un po’ rimescolato le carte per il secondo posto, per i piacentini distante tre lunghezze.

Classifica

Kerakoll Sassuolo 54, Beca Tensped, Pallavolo Cremonese 40, Tipiesse Cisano 38, Canottieri Ongina 37, National Transports Villa d’Oro Modena 34, Zotup Scanzorosciate 33, Tecnoarmet Soliera 32, Vero Volley Monza 29, Motta&Rossi Asola Remedello 28, Mo.Re. Volley 26, Team Volley Cazzago Adro 25, Ferramenta Astori 15, Modena Volley 10.

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