Playoff Superlega – Gara 1, la Gas Sales Piacenza dura un set: Itas Trentino vince 3-0

Lotta per un parziale la Gas Sales Piacenza, ha anche fra le mani il pallone per passare in vantaggio ma non lo sfrutta e cede la prima frazione 27-25. Poi i biancorossi reggono fino a metà del secondo set ma si arrendono di fronte al servizio di Trento e a 12 ace. Finisce 3-0 per l’Itas che domenica (03/04) si presenterà al Palabanca con il match point per la semifinale, mentre Piacenza potrà solo sperare di tornare a giocarsela in Trentino vincendo fra otto giorni in casa.

Bernardi non può contare su Scanferla, così propone Brizard in regia, Lagumdzija opposto, Holt e Caneschi centrali, Recine e Rossard schiacciatori con Catania, all’esordio dall’inizio, da libero.

La cronaca

L’avvio di Trento è molto positivo al servizio, parte bene Michieletto, lo imita Kaziyski e con i padroni di casa avanti 7-3 Bernardi chiama time out. La sosta serve a riordinare le idee, i biancorossi crescono pallone dopo pallone e mettono la freccia con il muro di Recine che lancia i piacentini avanti 12-11. E’ una battaglia in cui il cambiopalla funziona alla perfezione: Lagumdzija trascina gli ospiti fino a quando Trento non trova il doppio vantaggio con Lavia 19-17. Ancora uno stop dalla panchina e di nuovo Piacenza torna in campo galvanizzata, sempre guidata dal suo opposto che non sbaglia un colpo. Holt firma la parità a 20, poi il numero uno degli emiliani è protagonista del 23-21 sia grazie al servizio sia con l’attacco. La Gas Sales Bluenergy si guadagna anche un set point ma non lo sfrutta, poi gli ospiti mandano in rete due servizi, i padroni di casa ne approfittano e chiudono 27-25 con un ace.

Secondo set

Si riparte e il copione è identico al primo set, con Trento che scappa immediatamente 7-3. L’Itas arriva anche a condurre 10-4 e Bernardi inserisce Antonov per Recine. Con la serie al servizio di Holt i biancorossi risalgono fino all’11-8 ma non riescono mai a recuperare completamente lo svantaggio. Caneschi a muro firma il 10-12, poi un diagonale out di Antonov regala il 18-13. A questo punto il distacco è troppo ampio per essere colmato, la Gas Sales Bluenergy resta comunque in partita ma cede 25-20.

Ultimo set, 3-0

Per la terza volta la frazione parte con Trento avanti 7-3 e di nuovo Bernardi è costretto a fermare il gioco. Piacenza dà sempre l’impressione di essere a un passo dal recuperare ma non ci riesce mai, sbaglia troppo al servizio, patisce in ricezione e quando Rossard subisce il muro dei padroni di casa il tabellone segna 13-8 Trento. L’Itas allunga ulteriormente e chiude 25-16: domenica prossima Piacenza dovrà assolutamente vincere.

Lorenzo Bernardi, coach Gas Sales Piacenza

“Nel secondo set ad un certo punto eravamo in svantaggio di sette punti, poi li abbiamo raggiunti, ma è chiaro che la discordanza tra la nostra battuta e ricezione rispetto alla loro ha rotto gli equilibri dei set e ci siamo sempre trovati in difficoltà. Per i primi due set eravamo rientrati ma dopo abbiamo commesso troppi errori in attacco che non ci hanno permesso di recuperare al meglio. Ora guardiamo in avanti per gara due.”

Itas Trentino – Gas Sales Piacenza 3-0

(27-25, 25-20, 25-16)

Itas Trentino: Sbertoli 0, Michieletto 15, Lisinac 9, Pinali 13, Kaziyski 13, Podrascanin 8, De Angelis (L), Sperotto 0, D’Heer 0, Lavia 1, Zenger (L). N.E. Albergati, Cavuto. All. Lorenzetti

Gas Sales Piacenza: Brizard 3, Rossard 7, Caneschi 3, Lagumdzija 15, Recine 7, Holt 3, Stern 0, Catania (L), Antonov 1, Cester 3. N.E. Tondo, Pujol, Russell. All. Bernardi