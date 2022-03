Coach Sodini e il pensiero per Marco Beccari: “Era un vero appassionato di sport, mando un abbraccio alla famiglia”

Così coach Marco Sodini dopo Bakery Piacenza-Acqua S.Bernardo Cantù.

“A me della partita va di dire solamente due cose. La prima è che un milione di applausi vanno a tutti quelli che l’hanno giocata, perché eravamo zeppi di giocatori con la febbre e che non si sono allenati. Quindi i miei ragazzi sono stati eccezionali, così come quelli della Bakery. La seconda cosa è che questa, per il sottoscritto, era una partita particolare, per una ragione che non ha niente a che vedere con la pallacanestro.