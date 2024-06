Tragedia in Trentino, precipita durante una scalata sulla Presanella: muore 34enne piacentino

Aveva 34 anni ed era un alpinista esperto Marco Massera, il ragazzo piacentino precipitato mentre procedeva in cordata con un amico, su un tratto misto di rocce e neve sulla parete nord della Presanella, lungo la via Faustinelli. Di formazione biologo e agrotecnico, Massera lavorava in provincia di Mantova ma era originario di Lusurasco (Alseno). Lascia la moglie.

A 3.000 metri di quota, uno dei due è scivolato, trascinando l’altro per centinaia di metri. Un volo fatale per il 34enne. Ferito il compagno di arrampicata, un uomo di 36 anni di Verona.

I due amici avevano lasciato l’auto al parcheggio Pozzi Alti, sopra Vermiglio, in val di Sole. Poi, attorno alle tre di notte, erano saliti verso l’attacco della via con l’obiettivo di arrivarci all’alba. L’incidente tra le 6.30 e le 7 del mattino.

A recuperare il corpo senza vita del 34enne soccorso alpino e Guardia di Finanza. Il ferito è stato invece trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.