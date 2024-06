Ciclismo – Linda Sanarini (Bft Burzoni VO2 Team Pink) difende la leadership alla Tre Giorni Giudicarie Dolomiti

E’ sempre Linda Sanarini la leader delle Juniores alla Tre Giorni Dolomiti Giudicarie in Trentino, inaugurata ieri dalla gara tipo pista a Creto. Oggi la giornata centrale con la cronometro individuale “Idroland” a Baitoni di Bondone, dove la portacolori della Bft Burzoni VO2 Team Pink, già in testa alla classifica generale ieri sera, ha confermato il primato grazie al secondo posto nella lotta contro il tempo. La “panterina” padovana, neocampionessa italiana proprio a cronometro, è arrivata dietro solamente alla ligure Irma Siri, mentre il podio è stato completato da Silvia Milesi del Team Biesse Carrera. Per la Sanarini, doppia maglia indossata, contando anche quella di miglior giovane (classe 2007, primo anno in categoria).

Al quarto posto, un’altra portacolori della Bft VO2 Team Pink, la torinese Anita Baima, salita dal decimo al quinto posto in classifica generale. Ottava piazza per la compagna di squadra veronese Asia Sgaravato, che ha confermato la stessa posizione nella challenge trentina. Infine, l’alessandrina Marisol Dalla Pietà è decima in classifica generale dopo il decimo posto nella cronometro. Domani mattina la conclusione della Tre giorni con la prova in linea a Preore.

Risultati seconda giornata Tre giorni Giudicarie Dolomiti Donne Juniores

Ordine d’arrivo cronometro Idroland

1° Irma Siri (Conscio Pedale Del Sile) 15 chilometri in 22 minuti 32 secondi e 29, media 39,94 chilometri orari

2° Linda Sanarini (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in 22 minuti 49 secondi e 92

3° Silvia Milesi (Team Biesse Carrera) in 22 minuti e 58 secondi

4° Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in 23 minuti 9 secondi e 55

5° Elena De Laurentiis (Team di Federico) in 23 minuti 23 secondi e 5

6° Martina Montagner (Conscio Pedale Del Sile) in 23 minuti 25 secondi e 20

7° Misia Belotti (Canturino 1902) in 23 minuti 31 secondi e 57

8° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in 23 minuti 37 secondi e 97

9° Beatrice Temperoni (Team Rytger Carl Ras) in 23 minuti 40 secondi e 70

10° Marisol Dalla Pietà (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in 23 minuti 48 secondi e 67.

Classifica Generale Tre Giorni Giudicarie Dolomiti Donne Juniores

1° Linda Sanarini (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 85 punti

2° Irma Siri (Conscio Pedale Del Sile) 50 punti

3° Elena De Laurentiis (Team di Federico) 40 punti

4° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile) 35 punti

5° Anita Baima (Bft Burzoni VO2) 28 punti

6° Matilde Cenci (Conscio Pedale Del Sile) 27 punti

7° Silvia Milesi (Team Biesse Carrera) 27 punti

8° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2) 20 punti

9° Romina Evelin Di Sciuva (Canturino 1902) 18 punti

10° Marisol Dalla Pietà (Bft Burzoni VO2) 18 punti.