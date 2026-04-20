Premio Battaglia della Banca di Piacenza, consegna degli elaborati entro il 29 maggio

C’è tempo fino a venerdì 29 maggio 2026 per partecipare alla quarantesima edizione del Premio Battaglia, in concomitanza con l’anniversario per i 90 anni di attività della Banca di Piacenza. Tema di quest’anno, “La prima sede della Banca di Piacenza a Palazzo Galli, divenuta negli anni luogo di promozione della cultura a sostegno del territorio”. Possono partecipare gli studenti iscritti presso una delle sedi universitarie dell’Emilia Romagna, della Liguria e della Lombardia (i territori d’insediamento dell’Istituto di credito).

Gli elaborati devono pervenire con plico raccomandato o posta certificata, oppure essere consegnati a mano alla Banca di Piacenza – Ufficio Segreteria, via Mazzini 20, 20121 Piacenza – Telefono 0523542152-542262.

Il premio, come noto, è stato istituto per onorare la memoria dell’avv. Francesco Battaglia, tra i fondatori (e presidente) del popolare Istituto di credito e da sempre si pone l’obiettivo di approfondire e valorizzare gli studi svolti localmente. Verrà consegnato il prossimo 6 settembre (si tratta di un riconoscimento di 3mila euro) a quello studente universitario che per la profondità e l’acutezza del suo lavoro di ricerca, abbia portato un valido contributo all’illustrazione e approfondimento del tema scelto.

Maggiori particolari sul sito della Banca (www.bancadipiacenza.it).

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