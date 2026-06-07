Arresto cardiaco al supermercato, 58enne salvata con il defibrillatore

Momenti di grande apprensione nella serata a Ponte dell’Olio, dove una donna di 58 anni è stata colpita da un arresto cardiaco all’interno di un supermercato.
Erano circa le 19 quando la donna si è improvvisamente accasciata al suolo davanti agli altri clienti e al personale presente, che hanno immediatamente allertato il 118.
I soccorritori sono intervenuti in pochi minuti e hanno avviato le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore. L’apparecchio si è rivelato decisivo, consentendo di ripristinare l’attività cardiaca della donna.
Una volta stabilizzata, la 58enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, dove si trova tuttora ricoverata.
Le sue condizioni restano gravi, ma il tempestivo intervento dei sanitari e l’utilizzo del defibrillatore hanno permesso di salvarle la vita.