Prosegue Piazza Grande Tour 2026 fino al 18 settembre. A Gazzola il 4 settembre i Gemelli Guidonia e il 5 il cabaret di Carmine Faraco

Prosegue Piazza Grande Tour 2026 fino al 18 settembre nelle belle piazze del piacentino. A Gazzola il 4 settembre i Gemelli Guidonia e il 5 il cabaret di Carmine Faraco

Il gran finale invece prevede due venerdì in grande stile. L’11 settembre a Vigolzone Tributo a Jovanotti, mentre il 18 a Cortemaggiore “Antani Project”

L’Ingresso è sempre gratuito. Il Piazza Grande Tour è una rassegna estiva di spettacoli musicali e di cabaret organizzata da HPI Event, l’agenzia fondata e diretta da Giampiero Baldini, figura di spicco nel panorama dell’intrattenimento italiano con oltre 50 anni di carriera .