Puliamo il Mondo 2026, evento pubblico il 19 ai Giardini Merluzzo e Margherita con Croce Rossa e LeRoy Merlin

“Chi lo ama, lo protegge”: con questo messaggio torna Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente, giunta alla 34ª edizione. Il grande fine settimana nazionale sarà il 18, 19 e 20 settembre, ma le iniziative potranno proseguire fino alla fine dell’anno.

LA NOTA DI LEGAMBIENTE

A Piacenza Legambiente partecipa a Puliamo il Mondo da oltre vent’anni, coinvolgendo cittadini e volontari ma soprattutto le scuole di ogni ordine e grado, con centinaia di ragazze e ragazzi impegnati ogni anno nella pulizia di parchi, strade e spazi pubblici. Un gesto concreto che non vuole soltanto “pulire”, ma educare al rispetto e alla cura dei luoghi in cui viviamo, oltre che alla riduzione dei rifiuti e alla responsabilità collettiva.

Il primo appuntamento

Il primo appuntamento pubblico sarà sabato 19 settembre, dalle 15 alle 17, con “Puliamo i Giardini Margherita e Merluzzo”, ritrovo all’ingresso dei Giardini Margherita, davanti alla Stazione, presso il Monumento a Garibaldi. Insieme ai volontari di Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza e Leroy Merlin Piacenza, verranno ripuliti i Giardini Margherita e l’area del Merluzzo. Una collaborazione particolarmente significativa, perché mette insieme realtà diverse ma fortemente radicate nel territorio e accomunate dall’impegno concreto per la qualità della vita: sui temi della salute e del benessere delle persone per Croce Rossa Italiana e della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale e dei rifiuti nelle attività aziendali per Leroy Merlin.

“Due spazi belli e importanti, purtroppo spesso sporcati da comportamenti poco rispettosi – spiegano i tre soggetti promotori –: bottiglie, tappi, mozziconi e piccoli rifiuti vengono abbandonati proprio nei luoghi che dovrebbero essere vissuti e condivisi. Per questo abbiamo scelto di dedicare qui la prima raccolta pubblica di Puliamo il Mondo 2026: un gesto semplice ma concreto di cura e amore verso due giardini che rappresentano una vera porta d’ingresso alla città e che vogliamo tornino ad essere pienamente frequentati da tutti i piacentini.”

Ai partecipanti sarà fornito tutto il materiale necessario. Puliamo il Mondo a Piacenza gode del patrocinio del Comune di Piacenza.

Il programma per le scuole

Parallelamente prende avvio il programma rivolto alle scuole, che proseguirà nei prossimi mesi. Le adesioni sono in corso e Legambiente invita tutte le scuole piacentine, di ogni ordine e grado, a partecipare, concordando una giornata di attività con le proprie classi. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a legambientepc@gmail.com.

L’iniziativa coinvolge anche il territorio provinciale: ad oggi ha aderito a Puliamo il Mondo 2026 anche il Comune di Rivergaro, mentre sono in corso ulteriori adesioni.

Puliamo il Mondo è soprattutto questo: trasformare un piccolo gesto di cura in un’esperienza collettiva di cittadinanza attiva e di attenzione concreta verso il proprio territorio.