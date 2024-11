Punti di vista: “La salvezza non sarà una passeggiata”. L’analisi di Amorini dopo Pistoiese – Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Pensiamo a salvarci e, credetemi, potrebbe non essere una passeggiata. L’abbiamo detto la scorsa settimana dopo la scialba prestazione contro la Sammaurese: è una squadra svuotata del suo obiettivo per cui è stata costruita e che, se non entra immediatamente nell’ottica di giocare pensando alla salvezza, potrebbe ritrovarsi in grande difficoltà.

La sconfitta di Pistoia di oggi non aggiunge nulla di nuovo a una squadra che quest’anno non è mai stata tale. Si va sotto dopo 5 minuti e tutto il resto della partita è uno sterile tentativo di giocare un calcio che tale non è. Ed è anche inutile mettersi a parlare di moduli, visto che questa squadra, in qualsiasi modo provi a giocare, non riesce mai a dare la sensazione di essere in partita come gli altri.

Alla fine, la società conferma un silenzio stampa che mi pare maggiormente un “prendiamo tempo”, perché adesso sappiamo cosa fare. Ed allora, per provare ad essere ancora più propositivo che critico, vi dico cosa dovrebbe fare la società secondo me: chiudere subito il silenzio stampa, dicendo che il nuovo obiettivo della squadra è la salvezza, e chiedere a tutto l’ambiente in questo momento di sostenere la squadra.

