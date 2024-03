Punti di vista: “Vittoria più facile del previsto”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Ponte San Pietro – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Una vittoria attesa, ma che il Piacenza calcio è riuscito a rendere molto più facile del previsto. La forza dei biancorossi è stata proprio quella di far risaltare la differenza tra le due squadre in campo grazie ad una prestazione di qualità, di gestione e di equilibrio.

Rossini cambia qualcosa in mezzo e davanti, ma se quella di Facundo è una scelta obbligata per la squalifica di Recino, quelle di Kernezo e di Artioli sono decisione del mister biancorosso. La gara è a senso unico e il Piacenza dimostra di avere tante soluzione con i calci da fermo: da uno di questi arriva il vantaggio di Ndoye. L’asse Corradi-D’Agostino confeziona l’assist per il 2-0 di Facundo e nella ripresa sono ancora loro, Ndoye e Facundo, che chiudono il discorso. L’unico aspetto negativo l’ammonizione di Somma, all’interno di una partita semplice semplice.

Ora sei partite alla fine con quattro trasferte e due gare casalinghe. Le sfide con Caldiero e Brusaporto saranno decisive: uscire con quattro punti ci permetterebbe di eliminare qualche avversario e arrivare al rush finale con un abbrivio fondamentale.

I punti di vista di Andrea Amorini in formato video