“Il punto di primo intervento a Bobbio non si tocca”, nonostante le rassicurazioni dell’Ausl si accende la protesta dei cittadini

Nonostante le rassicurazioni dell’Ausl in merito al fatto che il servizio sanitario resterà invariato, sono stati numerosi i cittadini di Bobbio che questa mattina hanno manifestato contro le nuove disposizioni della Regione in materia di emergenza – urgenza.

Come in tutta l’Emilia-Romagna, anche a Piacenza trovano applicazione i nuovi accordi siglati dalla Regione nell’ambito dei servizi di Emergenza urgenza, della medicina generale e dei medici di emergenza territoriale, tra le tante misure per affrontare la complessa tematica nazionale della carenza di risorse in ambito medico e, in particolare, nell’area Emergenza urgenza.

All’Ospedale di montagna di Bobbio, spiegava l’Ausl in una nota – l’attività del Punto di Primo intervento non viene assolutamente interrotta e si mantiene il livello di servizio inalterato. L’Emergenza territoriale 118 è presente sulle 24 ore con due equipe infermieristiche in orario diurno e un equipaggio sempre infermieristico di notte. Di notte e nelle giornate festive e pre festive è presente un medico di continuità assistenziale. Di notte e di giorno, come ora, sarà sempre presente un medico H24, con le competenze necessarie per garantire le esigenze assistenziali dei cittadini che si recano all’ospedale di Bobbio e che, in assoluta sicurezza, troveranno appropriata risposta alle loro necessità.

Ma, come detto, molti cittadini questa mattina hanno sfilato imbracciando cartelli con la scritta: “Il punto di primo intervento non si tocca”.