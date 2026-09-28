Dalla violenza sessuale alle rapine, quattro cittadini stranieri espulsi in poche ore dalla questura

Intensa attività di contrasto nel fine settimana della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina.

L’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di 4 cittadini stranieri di cui uno di nazionalità marocchina, due pakistani e un cittadino dello Sri Lanka.

Nello specifico per quanto riguarda quest’ultimo, si tratta di un soggetto gravato da una complessa situazione giudiziaria con numerosi precedenti di Polizia a suo carico per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Il soggetto in questione, detenuto in carcere dal 2022 a seguito della condanna per il grave reato di violenza sessuale, è stato scarcerato ai sensi dell’art. 16 co. 5 del Testo Unico sull’Immigrazione, avendo ottenuto l’espulsione dal territorio nazionale come misura alternativa alla detenzione.

In forza del rilascio del previsto lasciapassare, si è potuto procedere al suo immediato allontanamento dal territorio. L’uomo è stato pertanto accompagnato e rimpatriato con scorta internazionale da parte di due operatori specializzati nel suo paese d’origine.

Per quanto riguarda gli altri tre cittadini stranieri, uno dei quali è stato rintracciato da personale della Polizia Ferroviaria e risultato già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, gli stessi si sono resi responsabili a vario titolo di numerosi reati tra i quali: furto aggravato, rapina, lesioni gravissime e reati in materia di armi e reati in materia di sostanze stupefacenti.

Al termine dei vari accertamenti istruttori e delle relative posizioni, con il concorso degli operatori dei vari Uffici della Questura si è proceduto con l’adozione di provvedimenti di espulsione con accompagnamento e trattenimento presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, in attesa dell’esecuzione dei successivi allontanamenti definitivi.

L’attività svolta testimonia ancora una volta l’impegno costante della Questura di Piacenza volto a garantire la sicurezza della collettività allontanando dal territorio nazionale soggetti ad elevata pericolosità sociale.