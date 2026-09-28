Serie B – Fiorenzuola Bees, la prima della stagione è amara; al PalArquato passa Desio 91-94

La stagione dei Fiorenzuola Bees inizia al PalArquato di Castell’Arquato ospitando una delle rivali storiche degli ultimi anni in Serie B Nazionale Old Wild West, la Rimadesio Aurora Desio di coach Quilici.

Pronti via e i Bees dimostrano subito tanta voglia a rimbalzo offensivo, con 6 punti consecutivi di De Zardo che solo capitan Mazzoleni tiene a bada sull’8-6 al 3’. Cecchinato scalda il PalArquato con il fade away da 5 metri, con Desio che entra prestissimo in bonus. 12-6. Biorac ancora dalla media puntella, mentre Marinelli con la prima zingarata della stagione appoggia il mancino. 18-8 e timeout Desio.

Cecchinato vede una vasca da bagno nel primo quarto, con la tripla dopo passo laterale che vale il primo vero tentativo di fuga gialloblù al 6’. 23-10. Leoni con un bel movimento da sotto le plance alza il mancino per il -11, con Diambo che dalla linea della carità rosicchia il vantaggio fino al 23-17.

Cecchinato da oltre 7 metri realizza un’altra tripla, ma Mazzoleni in contropiede alza la palla per la schiacciata tonante di Diambo che vale il 27-23 al 9’. Elli con la tripla in faccia a Franceschi scrive il -1, con un primo quarto che si chiude con Desio avanti di 1. 27-28. Un sanguinoso 0-7 apre il secondo parziale e viene firmato da Rota per Desio, con Biorac che schiaccia il 29-35 al 13’ per fermare il break.

Ambrosetti viene messo in ritmo dall’arco per il 34-37, ma Tornari risponde per le rime. Sgarzini da una parte e Marinelli dall’altra si scambiano magie con canestri difficilissimi (38-41 al 15’). Diambo fa ancora la voce grossa sotto canestro, con Tornari che di pura furbizia cestistica porta a casa due liberi importanti in una gara che Desio riesce a gestire meglio dei Bees nel secondo quarto. 47-56 al 19’.

Ambrosetti mette la tripla in semi isolamento che tiene nonostante tutto a 2 possessi pieni di svantaggio Fiorenzuola, con Marinelli che segna dai liberi il 52-56 a 40 secondi da fine tempo. Rashed realizza il nuovo +6 vincendo l’1 contro 1 che chiude il primo tempo sul 52-58.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi le percentuali fisiologicamente iniziano ad abbassarsi, ma Rota trova il fade away per il 57-64 al 24’. Fiorenzuola di pura voglia cerca di tenersi agganciata alla partita grazie a Lui e Marinelli (61-64 al 25’), ma le castagne dal fuoco le toglie Elli per l’Aurora Desio. 63-69 e timeout Fiorenzuola al 27’. Tiberti si accende in uscita dal timeout per il nuovo -3, ma Rota risponde al 29’ con la bomba dalla punta. 68-74.

I Bees pungono forte in apertura di terzo parziale per un 6-0 di break, ma la tripla che non ti aspetti di Diambo ricaccia i gialloblù al 75-78 al 32’. La Rimadesio deve fare i conti con la tripla a sua volta in isolamento di Cecchinato, ma rimane a +4 scavallando a metà dell’ultimo quarto. Elli realizza un jumper importante al 36’ che obbliga coach Del Re al timeout pieno (81-84), ma Cecchinato inventa un canestro di talento clamoroso per il -1. Cecchinato alza il gradi dei decibel del PalArquato con la bomba del +1 se possibile ancor più difficile della conclusione precedente (87-86), ma Sgarzini risponde sul ribaltamento di campo.

Il finale e’ palpitante (89-89 entrando negli ultimi 2 minuti), con Diambo che realizza il 2/2 ai liberi mentre la maratona scavalla oltre le 2 ore di gioco. Un fischio contestato viene sanzionato ad un Marinelli da 26 punti a 56 secondi dalla fine, con Sgarzini che fa 1/2 (91-92), mentre i Bees perdono un mortifero pallone nell’azione seguente. Nonostante questo i Bees hanno in mano il pallone per vincere nell’ultimo possesso, ma il tiro di Marinelli da 3 esce e sul rimbalzo seguente viene fischiato antisportivo a Cecchinato. Finisce così 91-94 per Desio una partita a punteggio altissimo; per i Bees è una prima battuta d’arresto di misura al PalArquato.

Fiorenzuola Bees vs Aurora Desio 91-94

(27-28; 52-58; 68-75)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Biorac 12, Franceschi, Marinelli 26, Cecchinato 24, Krilkovs, De Zardo 8, Lui 2, Frosini, Tiberti 5, Ambrosetti 14. All. Del Re

Aurora Desio: Fossati ne, Rashed 2, Mazzoleni 11, Tornari 8, Elli 14, Rota 23, Leoni 9, Sgarzini 3, Trezzi, Granchi 4, Diambo 20. All. Quilici