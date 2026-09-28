Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio si aggiudica il secondo ‘Torneo Città di Pavia’

Arrivano ottime notizie dal precampionato della Pallavolo San Giorgio Piacentino in vista del prossimo campionato di B1, categoria che il team emiliano affronterà per la terza stagione consecutiva. Nella giornata di domenica 27 settembre, la formazione allenata da coach Matteo Capra si è aggiudicata il secondo quadrangolare “Torneo Città di Pavia”.

Alla manifestazione, disputata nel capoluogo lombardo, hanno partecipato quattro formazioni di B1: le padrone di casa dell’Universo in Volley, il Progetto Volley Valtellina e Valchiavenna, l’Idras Torbole Casaglia e, naturalmente, la Pallavolo San Giorgio Piacentino.

In semifinale, capitan Chiara They e compagne hanno superato le bresciane dell’Idras Torbole Casaglia con un netto 3-0 (25-14, 25-20, 25-23), conquistando così l’accesso alla finale.

Nell’atto conclusivo, le giallobiancoblù sono riuscite a imporsi per 3-1 (18-25, 25-15, 25-20, 25-14), rimontando l’Universo in Volley dopo aver perso il primo set. Una prestazione convincente che ha permesso alla formazione piacentina di alzare al cielo il trofeo.

A coronamento di una giornata particolarmente positiva è arrivato anche il riconoscimento individuale per Benedetta Giordano, premiata come Mvp della manifestazione. Un regalo tanto inatteso quanto gradito per l’alzatrice giallobiancoblù, arrivato proprio nel giorno del suo ventisettesimo compleanno.

Semifinale

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Volley Torbole Casaglia 3-0

(25-14, 25-20, 25-23)

Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 12, Tonini, Gilioli, L. Galelli (L), G. Galelli (L), Ironi, Feroldi 7, Pratissoli, Bonelli, Pagot 17, Giordano, Gerosa 8, Cornelli 6.

All. Capra-Da Gradi.

Finale 1° posto

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Universo in Volley 3-1

(18-25, 25-15, 25-20, 25-14)

Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 12, Tonini, Gilioli 1, L. Galelli (L), G. Galelli (L), Ironi, Feroldi 7, Pratissoli, Bonelli, Pagot 11, Giordano 5, Gerosa 15, Cornelli 19.

All. Capra-Da Gradi.

Il programma precampionato della Pallavolo San Giorgio Piacentino proseguirà con gli ultimi due appuntamenti prima dell’esordio in campionato, fissato per il 17 ottobre contro la Pallavolo Scandicci.

Il primo appuntamento è in programma sabato 3 ottobre, a San Giorgio Piacentino, contro il Volley 2.0 Crema, con inizio del riscaldamento alle ore 17. L’ultimo allenamento congiunto si terrà invece venerdì 9 ottobre a Sirmione, dove le giallobiancoblù affronteranno la Pallavolo Peschiera.