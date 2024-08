Rapina in pieno giorno e in pieno centro, armati di punteruolo si fanno consegnare l’incasso

Armati di punteruolo rapinano un negozio in pieno centro. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Erano le 15,30 quando due persone, un uomo e una donna, sono entrate all’interno del negozio Interni e Dintorni situato in via Santa Franca, nei pressi dell’incrocio con via Sant’Antonino.

Improvvisamente uno dei due ha impugnato un oggetto appuntito, una sorta di punteruolo, e lo ha indirizzato verso la titolare. Poi i due le hanno intimato di consegnare i soldi dal registratore di cassa.

Una volta arraffato il denaro, i due sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. A quel punto la titolare ha chiamato la polizia che è giunta sul posto per i rilievi del caso. Indagini sono in corso.