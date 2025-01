Attiva a Piacenza la rete Mister, malattie infettive sessualmente trasmissibili Emilia-Romagna

Sulle infezioni sessualmente trasmesse serve prevenzione e consapevolezza. A questo scopo è nata anche a Piacenza la rete Mister che prende il nome dall’oggetto della sua “battaglia” ovvero le malattie infettive sessualmente trasmissibili Emilia-Romagna.

“I rapporti sessuali non protetti possono favorire la diffusione di infezioni causate da batteri, virus o parassiti che possono colpire l’apparato genito-urinario o possono colpire contemporaneamente più organi e apparati del corpo interessando anche tutto l’organismo, diventando così sistemiche – spiega Alessandra Donisi, medico specializzato in malattie infettive e responsabile dell’ambulatorio della Medicina delle migrazioni – Spesso sono condizioni che non presentano sintomi iniziali, fattore che aumenta il rischio di trasmissione inconsapevole e può portare a gravi conseguenze per la salute della persona colpita e dei suoi contatti e partner. Ecco perché prevenire la diffusione di tali infezioni è fondamentale per tutelare se stessi e i nostri partner”.

“La nostra Azienda – sottolinea il direttore generale Paola Bardasi – ha recepito le linee di indirizzo della Regione per l’organizzazione delle reti di servizi e ambulatori specialistici che si occupano delle infezioni sessualmente trasmesse. L’obiettivo che abbracciamo con questa importante iniziativa è promuovere e facilitare la prevenzione puntando sulla multidisciplinarietà creando percorsi coordinati che accompagnano la persona e i suoi contatti dallo screening, alla diagnosi, fino alla cura. Per questo abbiamo coinvolto i medici di famiglia, che rappresentano il primo contatto con i cittadini, quindi il primo fronte per la salute pubblica”.

“I cittadini che sospettano di avere un’infezione sessualmente trasmissibile – evidenzia la dottoressa Donisi – possono rivolgersi gratuitamente, e senza una prescrizione del proprio medico di famiglia, a uno dei servizi ambulatoriali presenti sul territorio per accedere a un percorso dedicato che permette di effettuare visite, fare esami di laboratorio e approfondimenti specialistici. La consegna dei referti è organizzata direttamente dal punto Mister a cui la persona si è rivolta che, in caso di necessità, prenota direttamente la valutazione specialistica mirata: visita dermatologica, infettivologica, ginecologica, proctologica, otorinolaringoiatrica. Al termine del percorso diagnostico e terapeutico la persona può accedere alle vaccinazioni per le malattie sessualmente trasmissibili, prenotate direttamente all’interno del percorso. Una presa in carico completa che mette al centro la persona”.

Consulta l’elenco degli ambulatori della rete Mister

Piacenza

Malattie infettive – Ambulatori: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 con prenotazione telefonica 0523 303657

nella fascia oraria dalle 12 alle 15

Malattie infettive – Ambulatorio Profilassi Pre-Esposizione (PrEP) : lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 14 con prenotazione telefonica al 0523 303657 nella fascia oraria dalle 12 alle 15.

: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 14 con prenotazione telefonica al 0523 303657 nella fascia oraria dalle 12 alle 15. Dermatologia – mercoledì dalle 8.30 alle 12 (per l’esecuzione di tamponi: dalle 8 alle 9) con accesso libero

– mercoledì dalle 8.30 alle 12 (per l’esecuzione di tamponi: dalle 8 alle 9) con accesso libero Medicina delle Migrazioni – martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 11 con prenotazione telefonica al 0523 302216

– martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 11 con prenotazione telefonica al 0523 302216 Consultorio familiare Piacenza – mercoledì dalle 16 alle 17 con prenotazione telefonica al 0523 317996

Distretto di Levante – Consultorio familiare di Fiorenzuola: venerdì dalle 8.30 alle 9.30 con prenotazione telefonica al 0523 989719

Distretto di Ponente – Consultorio familiare di Borgonovo: mercoledì dalle 14.30 alle 15.30 con prenotazione telefonica al 0523 880252