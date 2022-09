Da lunedì 5 settembre al via la riqualificazione di via Sopramuro. Nella stessa giornata, riapertura alla circolazione di via Chiapponi

Proseguono, con gli interventi previsti in via Sopramuro, i lavori di riqualificazione dei selciati in centro storico.

Lunedì 5 settembre si aprirà il cantiere nel primo tratto, compreso tra piazzale Plebiscito e via Felice Frasi: per permettere la rimozione e il riposizionamento della pavimentazione in porfido, si renderà necessaria la completa chiusura al traffico di questo tratto di via Sopramuro, sino al termine dei lavori previsto – compatibilmente con le condizioni meteo – entro il 23 settembre prossimo.

A seguire, si procederà con il tratto di via Sopramuro compreso tra via Felice Frasi via Chiapponi.

“Nel corso di questa settimana – spiega l’assessore a Manutenzione e Decoro Urbano Matteo Bongiorni – sono stati distribuiti i volantini per avvisare i residenti, i titolari di attività e proprietari di passi carrai. Ringrazio sin d’ora per la collaborazione tutti i cittadini interessati, nella consapevolezza che questo temporaneo disagio contribuirà, però, a rendere ancora più bella una delle vie che regalano scorci tra i più suggestivi per il nostro centro storico. Tra l’altro, proprio nella mattinata di lunedì 5 settembre potremo riaprire al transito via Chiapponi, che ancora per questo fine settimana resterà chiusa per consentire il consolidamento della resina”.