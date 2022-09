Ciclismo – Per il VO2 Team Pink sabato in sella in Lunigiana

Sabato in sella per il VO2 Team Pink, di scena domani con la formazione Donne Juniores al Trofeo Poliartigiana-Giro della Lunigiana che si snoderà tra le strade di Liguria e Toscana. Le “panterine” pedaleranno nella corsa di 71 chilometri e 400 che partirà alle 9,50 da Arcola (La Spezia) e terminerà a Fivizzano (Massa Carrara). Sei le atlete che difenderanno i colori del sodalizio piacentino: la bergamasca Camilla Locatelli, la parmense Sara Guidetti, le torinesi Vittoria Grassi e Martina Sanfilippo, la faentina Valentina Zanzi e la pavese Chiara Sacchi, queste ultime due grandi protagoniste domenica scorsa a Formigine (Modena) centrando rispettivamente la vittoria e il terzo posto.

Domenica, invece, il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink sarà di scena a Castelfranco Emilia (Modena) nel Gran premio cittadino. Alle 15,15 il via alla corsa per Donne Esordienti, con un circuito di 5 chilometri e 700 metri da ripetere 5 volte per un totale di 28 chilometri e mezzo. Un’ora più tardi, invece, scatterà la gara per le Allieve, chiamate a percorrere dodici tornate e che vedranno la finish line dopo 68,4 chilometri in sella.

Ben dodici le “panterine” in bicicletta, con le due formazioni al completo: nelle Esordienti in gara le gemelle Michela e Paola Zucca, Giulia Casubolo, Asia Baistrocchi, Serena Zannoni e Sara Veneri (tutte secondo anno) e le Allieve Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini, Emma Del Bono, Irma Siri e Marta Festa.