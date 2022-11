Rugby – I risultati del weekend dei Lyons: vittoria per i Cadetti, sconfitta per l’U15

Grande prestazione della Squadra Cadetta di Sitav Rugby Lyons, che batte nettamente l’ostico Rugby Pieve e accede alla finale del campionato regionale. Prova quasi impeccabile dei ragazzi di Baracchi e Solari, che dopo aver preso il largo a fine primo tempo hanno lasciato a secco gli avversari. Dopo un buon inizio, con il vantaggio dato da due piazzati di Groppelli, i Lyons sono andati in difficoltà per un cartellino giallo rimediato da Bellani, subendo il sorpasso del Pieve. Dal 30′ in poi però c’è stata solo una squadra in campo, con i bianconeri che hanno marcato due mete prima dell’intervallo, per poi chiudere i giochi nella ripresa con altre tre segnature pesanti. Sugli scudi la mischia bianconera, che ha marcato tutte le 5 mete sia con azioni di potenza che in campo aperto, con Luca Bassi a portare a casa il premio di Man of The Match al termine di una prova da leader.

Appuntamento a domenica prossima con la finale della fase regionale, che sarà contro la squadra cadetta del Rugby Colorno. I Leoni bianconeri sono a un passo dal primo grande traguardo della loro stagione.

Sitav Rugby Lyons vs Rugby Pieve 39-10 (20-10)

Marcatori: pt 6′ m. Cp Groppelli N; 10’ cp Groppelli, 22’ cp Pieve; 39’ m Pieve tr, 34’ m Borghi te Groppelli N., 40’ m. Di punizione Lyons st 45’ m Bellani tr Groppelli N., 50’ m Borghi tr Groppelli N, 65’ m Bottacci

Cartellini: 20’ Cartellino giallo a Bellani (Sitav Rugby Lyons), 38′ Cartellino giallo Pieve, 44′ cartellino giallo Pieve, 70′ cartellino rosso Pieve

Sitav Rugby Lyons: Groppelli N, Spezia, Dallavalle (vcap), Profiti, Rossi (CAP).; Opizzi, Dhima; Bottacci, Bellani, Bongiorni; Pozzoli, Bassi L.; Cantù, Borghi, Actis. A disposizione: Atanasov, Groppelli G, Cazzarini, Origgi, Bassi, Valeri, Ugolotti. All. Baracchi, Solari

Under 15

BOLOGNA RC 1 VS LYONS NERI 48-0

Convocati: Del Fiol, Uka, Tosciri, Rossi, Bonvino, Petrusic, Beghi, Galuzzi, Monici, Davoli, Tizzoni, Miranda, Dodici, Pugliese, Salicelli. A disposizione: Ferrari Marzio, Rancati, Rangoni, Corradi.

BOLOGNA RC2 VS LYONS BIANCHI 63-14

Convocati: Turrisi, Ferrari Michele, Boselli, Bonvino, Vargas, Del Fiol, Rangoni, Filippo, Bricchi, Guglieri, Pugliese, Manca, Bucellari. A disposizione: Ferrari Marzio, Rancati, Tizzoni, Petrusic.

Domenica difficile per i nostri ragazzi che escono sconfitti contro i pari età del Bologna RC. Prima partita dell’anno giocata a 15 dove abbiamo subito l’avanzare degli avversari fin dal primo minuto, senza riuscire ad imporre il nostro gioco. L’obiettivo degli allenatori è far crescere i ragazzi domenica dopo domenica, e da settembre si sono visti grandi passi avanti e la strada sembra quella giusta. Complimenti alle due squadre del Bologna RC per la voglia, il rispetto e il gioco espresso in campo.