Rugby, Serie B – Il Piacenza vince e convince anche nel testa-coda con Varese – AUDIO

Continuano le prestazioni positive per il Piacenza Rugby che, con il turno di domenica scorsa, porta a 15 le vittorie consecutive. A farne le spese questa volta è il Rugby Varese, squadra che, per quanto dimostrato in campo, non merita di occupare l’ultimo posto in classifica. Per lunghi tratti ha tenuto bene il campo, grazie anche ad un solido pacchetto di mischia che ha saputo tenere testa al più quotato messo in campo dai padroni di casa. Ma con il Piacenza visto domenica non c’era molto da fare.

I biancorossi piacentini, per l’occasione in completo bianco, sono entrati in campo concentrati e non hanno avuto cali di attenzione durante tutto l’arco dell’incontro. A trarne beneficio, in particolare, la touche che è tornata ad essere un solito punto di conquista del pallone. Altre note positive vengono anche dal rientro di Trabacchi, Marazzi e dall’impiego del giovane Viganò, mentre quella negativa arriva dal giallo ricevuto da Lekic per placcaggio alto, evento che potrebbe mettere in discussione la sua presenza nel prossimo match in programma.

Nove le mete messe a segno dai piacentini, cinque nel primo tempo (al 27’ si conquistava il punto di bonus offensivo per la quarta meta) e quattro nel secondo; a segno sono andati Cornelli, Lekic, Bertorello, Codazzi, Baccalini con Marazzi e Beghi autori di una doppietta. A completare lo score, le sei trasformazioni dalla piazzola ad opera di Negrello.

Il meglio dello sport piacentino è sempre in diretta su Radio Sound

Piacenza Rugby – Rugby Varese 59 – 7

PIACENZA: Beghi, Botti (12’st Bacciocchi), Trabacchi L. (1’st Crotti), Misseroni, Bertorello (25’st Fusar Poli), Cisint, Negrello, Cornelli, Bilal (1’st Roda), Marazzi, Lekic, Bonatti (1’st Ben Khaled), Codazzi (25’st Viganò), Bertelli (17’st Alberti A.), Baccalini. All: Grangetto

Marcatori: 14’ mt Cornelli tr Negrello (7-0); 19’ mt Beghi tr Negrello (14-0); 23’ mt Lekic (190); 27’ mt Bertorello tr Negrello (26-0); 34’ mt Marazzi tr Negrello (33-0); secondo tempo: 5’ mt Codazzi (38-0); 13’ mt Baccalini tr Negrello (45-0); 30’ mt Marazzi tr Negrello (52-0); 36’ mt Loretti tr Bonesso (52-7); 40’ mt Beghi tr Negrello (59-7)