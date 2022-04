“Sabato al museo tra arte e moda”, il 30 aprile visita guidata al Museo Gazzola con il Prof. Alessandro Malinverni

“Sabato al museo tra arte e moda”, visita guidata al Museo Gazzola a cura del prof. Alessandro Malinverni.

Nella giornata di sabato 30 aprile, l’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza, propone, nell’ambito degli appuntamenti per la terza età, una nuova visita alla scoperta delle collezioni esposte presso l’Istituto Gazzola. Per l’occasione, il prof. Alessandro Malinverni nel corso della visita guidata illustrerà ai partecipanti il rapporto tra arte e moda, dalla Belle Epoque agli anni Novanta. Si potranno infatti ammirare le opere d’arte della collezione e le creazioni di moda riferite a ciascuna epoca di riferimento. Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 492743, a cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30). L’evento è gratuito e sarà possibile iscriversi a partire da domani, mercoledì 27 aprile fino a esaurimento posti. L’iniziativa è riservata ai residenti del Comune di Piacenza ed è organizzata nel rispetto delle normative anticovid. Per partecipare è necessario indossare la mascherina chirurgica.