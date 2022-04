Festa della Liberazione, il Pd ringrazia Pierluigi Bersani: “Una vera e propria lectio magistralis che ha unito coralmente la piazza”

Il Pd ringrazia il Presidente DELL’ISREC (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea) on. Pier Luigi Bersani per l’ intervento competente e appassionato del 25 Aprile in Piazza Cavalli.

“Leggiamo dell’indignazione di alcuni sull’uso dell’appellativo “compagni” utilizzato nel suo ampio discorso. Chiunque può di persona ascoltare o riascoltarlo dal video pubblicato sul sito dell’ ISREC e farsi una propria idea. Nello specifico riteniamo si sia trattato di una vera e propria lectio magistralis capace di interpretare obiettivamente i fatti storici e la realtà attuale attraverso un filo logico e documentato. Pare davvero ridicola la banalizzazione di alcuni che si sono risentiti per aver sentito la parola “compagni”, tra l’altro sempre accompagnata da “cittadini”. Merito di Bersani è stato quello di unire coralmente “la piazza” che dapprima in silenzio e poi con entusiasmo lo ha più volte applaudito. Nessun intervento dal palco delle Autorità ha esacerbato gli animi, ma non si può pensare che l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo sia un evento che sa di naftalina”.