Scherma – Due atleti del Pettorelli sentono il profumo di maglia azzurra

Profumo di azzurro per due giovani spadisti del Pettorelli. Andrea Bossalini e Valentino Monaco, accompagnati dal maestro Francesco Monaco, sono al ritiro nazionale Under 17 per il progetto Scherma futura, dedicato ai migliori atleti della categoria cadetti. Insieme con i maestri della nazionale U17 e quelli di club stanno trascorrendo una settimana a Bardonecchia (Torino) dove si allenano seguendo le direttive dei tecnici della nazionale.

Questo è solo il primo appuntamento cui ne seguiranno altri. I due giovani biancorossi sono ai vertici della scherma nazionale: Valentino, fresco campione italiano della categoria Allievi, nel ranking nazionale è al primo posto mentre Andrea è settimo.

Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli

“Si tratta di una prima convocazione di squadra a livello nazionale per valutare e incrementare questo settore che è destinato a far crescere i campioni del futuro. L’obiettivo di questi allenamenti è di far capire l’importanza di come ci si si allena e ci si prepara. La Federazione è molto attenta alla crescita dei futuri atleti. Questo è un risultato, oltre che della costanza e della bravura degli atleti, frutto dell’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico del Pettorelli nel settore giovanile che, in questi ultimi anni, si è affermato a livello regionale e nazionale”.

