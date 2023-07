Volley, Serie B – Ancora due De Biasi per la Canottieri Ongina: confermato anche Marco

Saranno ancora due i De Biasi nel roster della Canottieri Ongina, formazione piacentina militante in serie B maschile. Dopo la conferma del capitano e centrale Beppe – classe 1992 e autentica “bandiera” giallonera – arriva quella del fratello più giovane Marco (1995), al suo terzo anno a Monticelli e di ruolo palleggiatore. Nella scorsa stagione, quest’ultimo ha vissuto un’annata travagliata con un’operazione alla schiena, lo stop, il rientro e il cambio di ruolo passando in posto quattro per aiutare la squadra. Ora per “Tony” (questo il suo soprannome) il ritorno in cabina di regia, affiancando un altro confermato, Thomas Ramberti.

“Rinnoviamo la fiducia a “Tony” nel suo originale di palleggiatore. È un ragazzo che conosciamo perfettamente e in ragione di ciò sappiamo bene che tipo di supporto può offrire alla squadra come atleta e come membro del team. La sua piena disponibilità erogataci appena finita la scorsa stagione è a tal proposito eloquente. Chiediamo solo che possa essere assistito dalla salute come non lo è stato lo scorso anno”.

“Sono contento la Canottieri Ongina è una società in cui si sta bene. L’anno scorso nella squadra si respirava un bellissimo clima e spero che il nuovo gruppo possa essere affiatato come lo scorso, perché questo aspetto ci ha dato una grossa mano nelle varie fasi che abbiamo dovuto affrontare durante la stagione. Personalmente, mi sento bene, sono felice di tornare a palleggiare, cosa che mi è sempre piaciuta, e al contempo sono contento di ciò che sono riuscito a dare l’anno scorso per necessità in un ruolo per me nuovo.

L’obiettivo personale è cercare come nella scorsa stagione di dare il mio contributo quando è possibile in campo e quanto più possibile durante la settimana, parte fondamentale in vista della partita del sabato come abbiamo visto nei mesi scorsi”.