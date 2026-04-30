Fiorenzuola-Salsomaggiore: ultimo match di campionato per i rossoneri

Segui Fiorenzuola-Salsomaggiore LIVE, domenica dalle 15:30, con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!
Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta il Salsomaggiore nella 34esima e ultima giornata di campionato nel girone A d’Eccellenza.
Rossoneri per confermare la seconda posizione
Il Fiorenzuola arriva a questo ultimo match dopo due vittorie di fila (ultima contro il Rolo) entrambe ottenute in trasferta. Lo scontro diretto vinto contro a Vianese ha permesso ai rossoneri di guadagnare il secondo posto in classifica, posizione migliore in ottica playoff. Per poterlo mantenere, però, al Fiorenzuola serve un punto e, quindi, non sbagliare quest’ultima partita di stagione regolare.
Salsomaggiore già retrocesso
Gli ospiti di mister Melotti arrivano a Fiorenzuola già matematicamente retrocessi, al termine di una stagione veramente complicata: ultimo posto con soli 16 punti, peggior attacco del campionato per una squadra che vorrà, però, salutare nel miglior modo la categoria, cercando una grande prestazione in casa del Fiorenzuola.