Schianto tra due auto lungo la Statale 45 a Niviano, due feriti

Schianto tra due auto lungo la Statale 45, all’altezza di Niviano. Una Lancia Yspilon condotta da una ragazza di 33 anni si sarebbe immessa lungo la statale da una strada secondaria. In quel momento sopraggiungeva una Fiat Punto condotta da un ragazzo di 24 anni: per motivi da chiarire le due auto hanno impattato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: entrambi i feriti sono stati condotti al pronto soccorso di Piacenza, il ragazzo per una lesione alla spalla e la giovane per accertamenti.