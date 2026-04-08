Tamponamento tra un bus e tre auto lungo la Provinciale per Mucinasso, feriti alcuni passeggeri

Incidente a catena lungo la Provinciale 6 a Piacenza, direzione Mucinasso, dove sono rimasti coinvolti un autobus e tre automobili. L’impatto ha provocato rallentamenti e pesanti disagi alla circolazione, con il traffico andato in tilt per diverso tempo.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Nell’incidente alcuni passeggeri hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Tra le persone coinvolte anche una donna incinta che, fortunatamente, non ha riportato lesioni ed è stata accompagnata in ospedale solo a scopo precauzionale.
Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno causato forti rallentamenti alla viabilità nella zona.