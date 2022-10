Cercasi bellezza, artisti in scena a sostegno di Aism, il 22 al Teatro San Matteo

“Cercasi bellezza”: basterebbe il titolo dello spettacolo di Miriam Stefanoni, realizzato in collaborazione con la compagnia teatrale Le Stagnotte, l’Amministrazione comunale e Teatro Gioco Vita, per racchiudere la poliedricità degli artisti che calcheranno il palco del Teatro San Matteo sabato 22 ottobre, dalle 21, andando in scena a favore di Aism con il coinvolgimento di numerose realtà del tessuto associativo e culturale del territorio e il sostegno di Bulla Sport, Color Flash Lab e Studio Veterinario Luretta.

Una serie di “quadri teatrali” tra immagini proiettate, parti recitate, coerografie di ballo e musica dal vivo, in cui discipline e talenti diversi si intrecceranno per raccontare la suggestione della bellezza in tutte le sue forme. Dalle immagini di Leonardo Arrisi – che spaziano dalle anse del Trebbia ai riverberi della Luna – agli scorci di Piacenza immortalati da Massimo Mazzoni, sino agli scenari di cui restituisce la meraviglia l’obiettivo di Laura Mutti e alla pietra parcellara dipinta, ad acquerello, da Andrea Ambrogio. Il tutto sulle note di giovani talenti come Corrado Canepari Labib, Rebecca Brigati e i ragazzi dell’Officina della Musica – Riccardo Gallini, Riccardo Pellizzari, Hanna Hifter, Davide Losi e Pietro Ridenti – accanto a nomi storici come quelli di Gianna Satta del Piacenza Jazz Club e Georgia Ciavatta.

Danzeranno per Aism Francesco Beltrani, tra gli ispiratori e i più stretti collaboratori del progetto accanto a Cristina Spelta e Manuela Schiavi, oltre a Simona De Paola, Barbara Alicanti e Piero Scaglione sui ritmi del flamenco, gli insegnanti della Stanza di Danza Manuela Lolli e Cristiano Ferri nel tango argentino, poi Elena Baderna e le ragazze di Alive Dance Studio, Gilda Muselli e Giovanna Bianco dell’Accademia Domenichino da Piacenza su coerografia di Michela Arcelli. L’intensità delle parole sarà affidata all’interpretazione di Grazia Alicanti, Sara Marenghi, Cristina Spelta, Elisa Fantinati e Manuela Schiavi accanto a Miriam Stefanoni, per narrare la bellezza attraverso il ricordo di un bacio, la poesia di un amore o la forza della passione. Montaggio audio e video a cura di Luciano Del Giudice.

I biglietti, il cui ricavato andrà a sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sono acquistabili presso il negozio Bulla Sport di via Colombo 65 dalle 9 alle 19.30, nonché la sera dello spettacolo a partire dalle 20.