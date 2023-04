Seduto tranquillamente al bar nonostante il divieto di dimora a Piacenza, 47enne denunciato

Gli avevano imposto il divieto di dimora nella provincia di Piacenza. Ma ha deciso di concedersi comunque una “gitarella” in città e se ne stava tranquillamente seduto davanti a un bar.

Mercoledì scorso, 29 marzo verso le 18:30, i carabinieri della Stazione di Piacenza Levante hanno denunciato un 47enne, domiciliato in provincia di Lodi. Deve rispondere di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. I militari che erano in servizio di pattuglia a piedi hanno notato l’uomo seduto da solo davanti ad un bar dello Stradone Farnese e lo hanno controllato. Era sottoposto al divieto di dimora in provincia di Piacenza. Quindi, con l’intervento di un equipaggio del Radiomobile di Piacenza, è stato portato in caserma in via Beverora e dopo gli opportuni accertamenti e verifiche del caso è stato denunciato all’autorità giudiziaria.