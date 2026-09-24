Basket, Serie B – Il campionato dell’Assigeco parte dall’insidiosa trasferta di Legnano – AUDIO

Adesso si inizia a fare sul serio. Dopo un mese abbondante di preparazione e sette gare amichevoli sta per cominciare il campionato dell’UCC Assigeco Piacenza. Per la prima di trentaquattro giornate di regular season, i Lupi sono “on the road” a Legnano, con la palla a due fissata per sabato 26 settembre alle ore 20:30 alla Soevis Arena di Castellanza. Non sarà una sfida semplice, ma i biancorossoblu vogliono iniziare l’annata con il piede giusto, come testimoniato dalle parole del capo allenatore Marcello Ghizzinardi.

Il punto su Legnano

Dopo una positiva annata che l’ha vista raggiungere i quarti di finale playoff cedendo in cinque partite alla Pielle Livorno, anche in questa stagione Legnano punta a consolidarsi ai vertici del Girone A. Guidati per il quarto anno consecutivo da coach Paolo Piazza, la formazione biancorossa ha costruito un roster di alto livello per la categoria, puntando su un connubio di giocatori giovani e altri più esperti scegliendo inoltre di proseguire sulla linea della continuità, con ben cinque conferme dal roster della scorsa stagione.

Il quintetto legnanese vede nel backcourt la presenza di Francesco Oboe insieme all’ex Bakery Piacenza Luca Giannone, con il classe 2004 Alessandro Scarponi a occupare lo slot di ala, mentre a dividersi minuti nel reparto lunghi saranno Arsenije Stepanovic, ala grande in grado sia di colpire dall’arco che di giocare spalle a canestro, e il pivot slovacco Marek Dolezaj, reduce da diversi anni nel campionato islandese.

Dalla panchina portano energie fresche tra gli esterni il playmaker brianzolo Matteo Beretta e capitan Guido Scali, mentre tra i lunghi sono pronti a offrire il loro contributo l’ala Mattia Mastroianni e il pivot Andrea Quinti, rispettivamente al terzo e al secondo anno in maglia Knights. Chiude il roster il giovane classe 2008 Niccolò Lisoni.