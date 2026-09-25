Serie B – Fiorenzuola Bees, l’attesa è finita: domenica al PalArquato parte la nuova stagione contro Desio

L’attesa è finita. Dopo settimane di preparazione, test e lavoro in palestra, domenica 27 settembre prenderà ufficialmente il via la stagione 2026/2027 dei Fiorenzuola Bees.

Alle ore 18.00, sul parquet del PalArquato di Castell’Arquato, i gialloblu ospiteranno la Rimadesio Aurora Desio nella prima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Una partita che mette subito in palio punti importanti tra due formazioni costruite con l’obiettivo di conquistare la permanenza nella categoria e che arrivano al nuovo campionato con diversi cambiamenti nei rispettivi roster.

Qui Fiorenzuola: i Bees di coach Marco Del Re si presentano ai nastri di partenza rinnovati rispetto alla formazione che nella scorsa stagione ha conquistato la salvezza al termine del playout contro Ravenna.

La cabina di regia è stata affidata al talento di Paolo Marinelli, play-guardia croata chiamata a dare qualità, punti e capacità di creazione all’attacco gialloblu. Attorno a lui Fiorenzuola ha mantenuto alcuni elementi importanti della passata stagione: Cecchinato, De Zardo, Biorac e Ambrosetti, con quest’ultimo investito della carica di capitano, rappresentano il nucleo di continuità sul quale è stata costruita la nuova squadra.

A loro si aggiungono la bidimensionalità di Tiberti e la presenza fisica sotto canestro di Federico Lui, innesti chiamati ad ampliare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico. La società del presidente Stefano Alberti ha inoltre scelto di investire con decisione su talento, gioventù e prospettiva. Fanno parte del nuovo progetto gialloblu Frosini, il confermato Mazburrs, Krilkovs e l’ultimo arrivato Giorgio Franceschi, ala classe 2005 che ha completato il roster a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Un gruppo nuovo, dunque, chiamato a costruire progressivamente la propria identità ma pronto a misurarsi immediatamente con il livello e l’intensità della Serie B Nazionale.

Dall’altra parte del campo ci sarà una Rimadesio Aurora Desio che si prepara a disputare per il quarto anno consecutivo la Serie B Nazionale. La formazione guidata da coach Daniele Quilici, confermato dopo la positiva stagione culminata con una salvezza conquistata con sei giornate di anticipo, ha mantenuto uno zoccolo duro importante inserendo al suo interno diversi nuovi elementi.

Il simbolo della continuità è il capitano Andrea Mazzoleni, classe 1998 e desiano doc, cresciuto nel settore giovanile di Aurora fin dai tempi del Minibasket. Con lui sono rimasti Matteo Tornari, classe 1995 e altro prodotto del vivaio aurorino, e Gabriele Giarelli, classe 1993, pronto a disputare la sua quinta stagione a Desio.

Confermati anche Stefano Elli, classe 2004 alla quarta stagione in bluarancio, il centro 2006 Leoni e il giovane Trezzi, classe 2008 e punto di forza dell’Under 19, già capace nella passata stagione di esordire e trovare i primi punti in Serie B Nazionale.

Diverse anche le novità a disposizione di Quilici: dalla Serie A2 dell’Urania Milano arriva Morgan Rashed, esterno classe 2002 con alle spalle anche una lunga esperienza collegiale negli Stati Uniti, mentre in cabina di regia Desio ha scelto Elia Sgarzini, play classe 2004 cresciuto nel settore giovanile della VL Pesaro e reduce dall’esperienza con Loreto Pesaro in Serie B Nazionale.

Nel reparto ali è arrivato Riccardo Rota, classe 2004 cresciuto alla BluOrobica Bergamo e reduce dalle ultime due stagioni disputate con PSA Napoli Est, mentre sotto canestro uno dei principali innesti è Kissima Diambo, centro ivoriano classe 2003 di 206 centimetri, con il pacchetto lunghi completato da Granchi, ex San Miniato.

Precampionato e preparazione lasciano quindi spazio ai primi quaranta minuti che contano. Per i Bees sarà soprattutto il momento di presentarsi davanti al proprio pubblico e iniziare a costruire, possesso dopo possesso, il cammino verso l’obiettivo stagionale.

La Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027 dei Fiorenzuola Bees comincia da Castell’Arquato domenica.