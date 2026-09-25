Maurizio Sesenna lascia il testimone della Galleria Rosso Tiziano a Sara Casagrande ricordando il Club 33: “Musica, passione e amicizia” – AUDIO

A quasi quarant’anni dalla nascita della Rosso Tiziano, datata 1989, Maurizio Sesenna ha passato la guida della Galleria Rosso Tiziano a Sara Casagrande. Per i saluti e il passaggio di testimone è stato organizzato un talk show, diventato un vero e proprio emozionante tuffo nel passato. Infatti Sesenna insieme a due preziosi testimoni di quegli anni, Mauro Molinaroli e Francesco Vaccari, ha raccontato l’epoca d’oro del Club 33, altro fondamentale tassello della sua storia.

Siccome si parlava di un pezzo molto lungo della mia vita legato appunto alla galleria Rosso Tiziano, ho voluto inserire anche questo momento durato più di vent’anni dei negozi Club 33.

Un talk pieno di aneddoti

Tantissimi, unendo una grande passione con una buona amicizia. Lo abbiamo fatto anche attraverso le immagini delle inaugurazioni dei negozi a Piacenza, Cremona, Pavia e Mantova con i Gatti di Piccolo Miracoli, i Rockers, Baglioni, Morandi e Conte. Sono stati veramente vent’anni veramente belli! Le persone intervenute erano sinceramente emozionate. In particolare perché non si trattava solamente del fatto di ascoltare musica, al tempo si diceva “andiamo al club”.

Dopo 37 anni alla guida della Galleria Rosso Tiziano, c’è un ricordo che porterai dentro per sempre?

No, non ce la faccio, sono troppi dal momento in cui sono entrato in quel posto fino adesso. Ora mi metto in disparte, però cercando di dare una mano perché l’esperienza non si può buttare via così. Comunque penso che questo sia un nuovo innesto di buonissime energie, quindi ci possiamo preparare a tanti momenti ancora molto belli.