Il Fegato Etrusco torna “a casa” a Palazzo Farnese dopo la vetrina americana – FOTO e AUDIO

Quasi 100 mila persone hanno potuto ammirare da vicino il Fegato Etrusco di Piacenza: è il bilancio della mostra “The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy”, inaugurata il 2 maggio scorso e chiusasi il 20 settembre al Legion of Honor Museum di San Francisco, che ha esposto l’antico reperto del Museo Archeologico di Palazzo Farnese come uno degli elementi di maggior pregio e interesse scientifico della rassegna.

Lo ha sottolineato la curatrice, Renée Dreyfuss, in un videomessaggio di ringraziamento per il prestito concesso dall’Amministrazione comunale d’intesa con il Ministero della Cultura: “Il fatto che il Fegato non avesse mai lasciato Piacenza prima d’ora – dal suo ritrovamento il 26 settembre 1877 in un terreno agricolo nei pressi di Gossolengo – lo ha reso un’attrattiva speciale agli occhi non solo del pubblico generalista, ma anche di studiosi ed esperti della materia, portando un contributo prezioso alla mostra per quanto riguarda gli approfondimenti sulle credenze religiose e le pratiche divinitatorie degli Etruschi”.

Il Fegato Etrusco torna a Palazzo Farnese

A salutarne ufficialmente il riposizionamento nella propria teca a Palazzo Farnese, questo pomeriggio, la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore alla Cultura Christian Fiazza, accanto al direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli che, come avvenne per il viaggio di andata, ha trasportato l’antico manufatto bronzeo adottando misure speciali di cautela e sicurezza (con scorta armata per tutto il tragitto), nell’apposito contenitore rigido, climatizzato e sagomato all’interno, dotato di sistemi per il completo e costante tracciamento.

Palazzo Farnese, visite gratuite durante il Festival del Pensare Contemporaneo

In concomitanza con il Festival del Pensare Contemporaneo, la collezione archeologico-romana di Palazzo Farnese sarà visitabile gratuitamente – ritirando in biglietteria l’apposito tagliando – nei consueti orari: giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato e domenica con orario continuato dalle 10 alle 18.

Un’iniziativa speciale per valorizzare il rientro del Fegato Etrusco dopo gli oltre tre mesi di permanenza negli Stati Uniti, dove la mostra al Legion of Honor Museum ha fatto registrare, complessivamente, 98.617 ingressi, “rappresentando uno straordinario veicolo di promozione per il nostro territorio – hanno sottolineato Tarasconi e Fiazza – così come per il patrimonio storico e culturale di cui è custode”.

“Il Fegato ha unito per sempre Piacenza e San Francisco”

Ne è scaturito, ha rimarcato Iommelli, “un legame autentico con le istituzioni culturali coinvolte”, confermando le parole della curatrice Dreyfuss che ha rimarcato come “il Fegato abbia unito per sempre Piacenza e San Francisco”.

Il Fegato di Piacenza protagonista sulla stampa americana

Da “Artdaily” al “Wall Street Journal”, al colosso multimediale KQED che nel proprio focus sulla mostra definisce “the Liver of Piacenza” come uno dei più notevoli reperti esposti, il Fegato è stato sotto i riflettori di stampa, testate televisive e online, venendo segnalato come “showstopper” (letteralmente, “tale da suscitare applausi a scena aperta”) dal magazine “7×7” che rappresenta la guida di riferimento per abitanti e visitatori della baia di San Francisco.

“The Etruscans”, oltre 150 reperti in mostra a San Francisco

La mostra “The Etruscans” è stata presentata come la più esaustiva raccolta dedicata alla cultura etrusca mai organizzata negli Stati Uniti, con oltre 150 pezzi eccezionalmente preservati dal tempo: sculture bronzee e in terracotta, monili d’oro, ceramiche, componenti architettoniche, oltre a una straordinaria e antichissima testimonianza di scrittura, il “Liber lintetus zagrabiensis”, in prestito dal Museo Archeologico di Zagabria.

Una collezione in cui il Fegato di Piacenza è stato posto tra i cinque pezzi emblematici per comprendere al meglio la storia e la cultura della civiltà etrusca dal Fine Arts Museum di San Francisco.