Campionato del Mondo di Motonautica GT 30 dal 25 al 27 settembre a San Nazzaro

Dal 25 al 27 settembre 2026, al Parco del Po a San Nazzaro (Monticelli d’Ongina), si svolge il Campionato del Mondo GT 30 e il primo raduno dedicato alle barche storiche da corsa. L’appuntamento è organizzato dal C&B Racing Team ASD, con la collaborazione dell’Associazione Motonautica San Nazzaro.

La nota stampa della Motonautica San Nazzaro

“Saranno al via ben 15 piloti – commenta Iris Pagani, presidente della C&B Racing Team ASD – fra cui i nostri atleti dell’Academy, Jacopo Ravasio, ormai un veterano nella GT30, e il giovane Andrea Marongiu, alla sua prima esperienza in campo internazionale. Il Campionato Mondiale della categoria non sarà comunque l’unico evento del fine settimana, perché la nostra associazione organizza anche il primo raduno di barche storiche. Il pubblico può quindi ammirare imbarcazioni da corsa che hanno fatto la storia della motonautica italiana”.

Campionato del Mondo di Motonautica GT 30 a San Nazzaro

Tra i protagonisti dell’appuntamento Andrea Marongiu, giovane pilota di San Nazzaro d’Ongina, che proprio venerdì 25 settembre compirà 16 anni, raggiungendo così l’età necessaria per prendere parte alla competizione.

“È la sua prima esperienza – spiega il manager dell’Academy, Alessandro Cremona – quindi speriamo possa mettere a frutto gli insegnamenti di questi due anni di lavoro, mettendo a segno un buon risultato. Con i nostri colori corre anche Jacopo Ravasio, un ragazzo con grandi doti, figlio d’arte, perché mamma e papà erano campioni in passato. Purtroppo Jacopo è leggermente infortunato perché ha avuto un problema al dito di una mano, ma darà il massimo come sempre. Può essere uno dei favoriti, sicuramente se la potrà giocare insieme agli altri piloti italiani e ai partecipanti stranieri che arrivano da diverse nazioni”.

“Grazie anche a questo prestigioso appuntamento – conclude Alex Cremona – San Nazzaro continua a essere promotrice della motonautica, cercando di avvicinare i più giovani a questa affascinante disciplina sportiva. Inoltre, con le competizioni di alto livello vogliamo dare valore al territorio e al fiume Po, luoghi apprezzati anche da chi viene da fuori Piacenza”.