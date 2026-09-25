Premio Battaglia 2026, vince Sofia Palladini. Nuovo bando: lo sviluppo di Piacenza ai tempi dell’IA

Sofia Palladini, studentessa di Carpaneto iscritta al corso di laurea in Pubblicità, comunicazione digitale e creatività di impresa dell’Università di Modena e Reggio Emilia, si è aggiudicata la 40ª edizione del Premio Battaglia, sul tema “La prima sede della Banca di Piacenza a Palazzo Galli, divenuta negli anni luogo di promozione della cultura a sostegno del territorio”, argomento scelto dalla Banca di Piacenza nel 90° di fondazione e sul quale i partecipanti si sono cimentati nel loro lavoro di ricerca.

Il premio, di 3mila euro, è stato consegnato dai componenti la giuria Sara Battaglia, figlia dell’indimenticato avvocato Francesco, tra i fondatori e poi presidente della Banca e Domenico Capra, vicepresidente dell’Istituto, che ha portato i saluti del presidente Giuseppe Nenna e di Domenico Ferrari Cesena, altro componente della giuria, impossibilitati ad intervenire.

Alla cerimonia di premiazione erano inoltre presenti l’amministratore delegato e direttore generale Angelo Antoniazzi, i vicedirettori generali Pietro Boselli e Lodovico Mazzoni, Alessandro Villa e Michela Auditore della Segreteria generale e legale. Sofia Palladini era accompagnata dal papà Bernardo, dalla mamma Stefania Casazza, dal fratello Giulio e dalle sorelle Cecilia e Fabiola.

L’elaborato della vincitrice è stato particolarmente apprezzato per l’accuratezza dell’analisi. «Questo è un premio molto importante per la Banca – ha commentato l’avv. Capra – voluto dal presidente Sforza Fogliani a un anno dalla scomparsa dell’avv. Battaglia e diventato negli anni tradizione».

«Ho fatto in tempo a conoscere il presidente Battaglia quando sono entrato in Banca – ha ricordato il vicedirettore Boselli –. Una figura di primo piano che ha saputo dare all’Istituto un’impostazione risultata vincente e che abbiamo mantenuto negli anni».

«Come ho saputo del concorso? Grazie al passaparola e ai social. Il tema ha attirato la mia attenzione e mi sono iscritta – ha spiegato Sofia –. Sono partita dalla ricerca delle fonti, poi ho costruito un indice andando ad approfondire le varie sezioni».

NUOVO BANDO

Come da tradizione, è nel frattempo uscito il bando per la prossima edizione del Premio Battaglia (la quarantunesima), che avrà per tema “Lo sviluppo di Piacenza tra intelligenza artificiale e intelligenza umana: come sfruttare la tecnologia senza disperdere i valori che identificano una comunità”. Possono partecipare gli studenti iscritti presso una delle sedi universitarie di Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia (i territori d’insediamento della Banca) che dovranno far pervenire l’elaborato entro il 31 maggio 2027. Maggiori particolari sul sito della Banca (www.bancadipiacenza.it).