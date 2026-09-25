Il vicepresidente del Fiorenzuola Daniele Baldrighi: “La squadra ha le qualità per uscire dalla crisi. Tutta la società lo vuole e ci crede” AUDIO

I rossoneri hanno visto dopo appena un turno l’avvicendamento in panchina tra Araldi e Villa. Al momento, dopo 4 giornate di campionato, sono ancora a secco di punti con un clamoroso 0 nella voce reti fatte. L’ultimo posto in classifica rischia di minare l’umore dello spogliatoio dei valdardesi, ma il vicepresidente del club Daniele Baldrighi, alla vigilia del match con il Caldiero Terme, rimarca ai microfoni di Radio Sound: “Sono convinto che la squadra abbia tutte le qualità per uscire dalla crisi. Lo credo io e con me tutta la società che è già intervenuta sul mercato”.

Il dirigente torna sulla scelta, clamorosa, di esonerare Nicolò Araldi alla prima giornata di campionato: “Abbiamo probabilmente sbagliato nelle tempistiche, confermando il mister prima ancora di conoscere la categoria in cui avremmo giocato. Il fatto di non sapere se avremmo partecipato al campionato d’Eccellenza o di serie D con la comunicazione ufficiale arrivata a mercato già ben avviato ha creato chiaramente non poche difficoltà”

Ora fiducia al gruppo e al nuovo allenatore: “Villa ha dovuto affrontare 3 gare in una settimana e, sicuramente, ha bisogno di tempo per poter incidere. Bisogna inoltre considerare che abbiamo avuto tantissime assenze. La società crede in lui e in questo gruppo. Chiaramente ora bisogna badare al sodo, tralasciando magari il bel gioco, importa solo sbloccarsi e fare punti. Storicamente, e non solo a Fiorenzuola, quando si entra in un momento negativo una vittoria può dare il via ad un percorso completamente diverso”

Verso Fiorenzuola – Caldiero Terme